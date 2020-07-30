「原子小金剛」掰掰 兆豐銀發行「BT21」金融卡

日本「原子小金剛」卡通、漫畫曾是一代人的童年回憶，兆豐銀行自2005年發行原子小金剛信用卡，堪稱最長壽的「卡通肖像信用卡」，但也在今年五月正式劃下休止符。兆豐銀行改推出以韓國「宇宙明星BT21」為主角的Visa金融卡， 哈日換韓流，向新一代招手。

兆豐銀行表示，為發行BT21金融卡在臉書官網上舉辦活動，果然非常轟動，短短數天點閱率就近10萬，確實很吸睛。

兆豐銀行成功獲得「宇宙明星BT21」肖像授權合約，發行BT21 VISA金融卡，卡面以白色為主軸，BT21所有角色都登上卡面， 7月31日起全台兆豐銀行臨櫃或是線上申辦數位帳戶，獨一無二的「BT21 VISA金融卡」就能輕鬆入手。首刷禮新戶領卡30天內刷滿2千元並登錄，可獲贈獨家BT21超萌抱枕。

慶祝新卡上市，兆豐銀行特地加碼刷卡回饋，除了一般消費每20元可累積1點紅利，新戶領卡三個月內則可享有3倍回饋(相當於20元3點)，明年6月底國外網購、消費或提款再享4倍紅利回饋(相當於20元4點)。