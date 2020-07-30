別再預借現金！國泰世華推ATM立馬貸5分鐘撥款

國泰世華銀針對新冠疫情衝擊，民眾荷包吃緊、有短期資金調度需求，ATM預借現金成長四成。今（30）日宣布新推出ATM「立馬貸」功能，讓符合專案資格的民眾，能在最快5分鐘內取得所需資金。年利率最低2.68%，全台4,500處ATM讓金融服務無所不在。

國泰世華銀行立馬貸年利率2.68%~18.08%，有機會低於預借現金循環利息6.75％~15％，額度依各人信用狀況，每月本金攤還，最長可借七年（84期）。

以貸款金額30萬元為例，貸款期間5年，一段式貸款利率2.68%~18.08%，各項相關費用總額：新臺幣5,000~7,000元(折扣後)，總費用年百分率3.36%~19.19%。

國泰世華銀行表示，新冠肺炎疫情對經濟帶來的衝擊逐漸趨緩，但疫情期間之經常性開銷等費用支出，仍造成民眾荷包吃緊生活出現難關，因此促使自動提款機ATM的資金服務需求明顯成長！

國泰世華觀察，疫情情況緊張期間，國泰世華ATM資金服務之需求量較去年同期平均成長近一成，ATM單月平均預借現金的需求量更增長近四成！

為了帶給民眾更具彈性的資金調度服務，國泰世華即日起推出「立馬貸」ATM新功能，只要符合本行專案之存戶，透過ATM三步驟簡易申請，最快5分鐘撥款，讓貸款資金立馬入帳，協助客戶「急用不求人」。

國泰世華ATM 2019年提供資金金融服務金額近90億元，客戶於超商通路使用資金調度服務的佔比超過一半，民眾使用時間平日集中於下午至晚間10點，假日則平均分散於中午11點至晚間10點。

為了因應持續成長的資金需求，並充分運用ATM營運不分日夜的特性，國泰世華推出全新的「立馬貸」金融服務功能，於上午9點至晚間10點間提供服務。

國泰世華截至6月底全台已達4,500個ATM服務據點、通路遍及超商、社區超市及台北捷運，讓金融服務遍布至全台每一個需求角落，國泰世華資深副總經理鄭有欽表示，「國泰世華ATM針對民眾的資金需求，建構完善服務平台，將資金需求產品直接整合至ATM服務中，除了原有的小額信貸、保單質借、預借現金等…貸款服務，無需面對面的『電話VIP專屬諮詢』ATM附掛電話一鍵按8資金專人服務、按6信用卡專員服務，讓民眾在疫情期間擁有快速便利、私密度高的資金專屬服務，

只要是符合專案資格的客戶，至ATM進行提款交易結束後，螢幕畫面會直接跳出產品申貸專頁並顯示該客戶可急用之資金額度，由客戶自行決定需求金額及還款期數後，資金將最快於5分鐘內入帳至客戶使用之帳戶中，若是於超商使用立馬貸服務之客戶，交易完成後還可以選擇超商優惠好康。

國泰世華希望利用ATM 全年無休營運不中斷特性提供創新的金援服務，協助民眾度過荷包緊縮時期，9月底前在國泰世華ATM完成立馬貸服務，前1,000名客戶即贈超商大杯冰拿鐵(2杯)，還有機會抽到最高1萬元等大禮。