富邦說趨勢 全新影音節目8月5日首播

富邦證券自2018年6月於線上推出「聽的」富邦說趨勢，累積已有超過28萬人次收聽，顯示富邦說趨勢內容貼近市場趨勢，專業內容廣受投資人肯定與支持。

節目開播至今，邀請多位產經專家來解析最新市場趨勢，節目主題涵蓋廣泛，從投資理財、生技產業、智慧製造、5G未來趨勢、電動智慧車及未來科技趨勢的新潮流等，今年以來，備受投資人關注的莫過於新冠肺炎疫情對全球經濟影響的議題。

因此，今年富邦說趨勢首支線上影音節目，將為投資人解析後疫情時代對台灣產業的影響與機會，請各位投資人鎖定8月5日YouTube富邦證券官方帳號首播。

新冠肺炎疫情不斷蔓延，在全球造成數十萬人喪生，導致全球的經濟重挫，全球企業營運模式與生活習慣都面臨調整與改變，加上美中對抗造成全球供應鏈的大調整，這次新冠肺炎疫情將對全球帶來一個和以往完全不同的發展格局。

不過，危機也就是轉機，面對這樣重大的疫情，也催化許多新科技應用，尤其是雲端網路的快速發展，而帶動全球化供應鏈的商機，在富邦證券的富邦說趨勢最新影音節目「疫後全球新局，台灣能所不能」單元，將為大家邀請富邦投顧副總經理翁碔勝分析新冠疫情對產業造成的影響，與未來的發展機會。

富邦證券表示，秉持著不斷創新，提供更多元的管道，讓投資人可輕鬆掌握全球市場趨勢，即將於2020年8月推出第一支線上影音節目，讓富邦說趨勢不再只是用聽的，用看的也可以。讓投資人能隨時瞭解目前最新產業趨勢、精闢分析最夯議題。

富邦說趨勢於每月單周的星期三更新節目內容，投資人可線上收看、收聽獲取最新的產業趨勢及最夯的投資議題，不論是上下班通勤途中、跑步運動，隨時可以想聽就聽，想看就看，利用不到20分鐘，即可掌握最新全球市場趨勢。