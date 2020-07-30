群益證「集合了！新戶群友會」 開戶、交易通通有禮
群益金鼎證券免出門即可線上申請的群益一戶通服務，客戶反應熱烈，已有超過5萬名客戶完成開戶，深獲市場肯定。即日起至12月31日止，群益證隆重推出「集合了！新戶群友會」活動，開戶下單、推薦開戶、交易擂台通通有禮，快到群益金鼎證券「集合了！新戶群友會」裡實現願望吧！
「集合了！新戶群友會」的開戶交易禮，只要新開證券戶並於30天內一戶通單筆入金3萬，即可獲得便利商店商品卡200元；下單交易禮則要獻給首次申請一戶通的朋友，活動期間內使用指定APP(行動贏家、智選贏家、群益LINE@)成交累積滿5萬可獲得便利商店商品卡100元，各APP任務皆可得到100元。新戶完成以上任務，500元就可輕鬆到手。若已是群益客戶，只要以專屬代碼推薦好友來開戶，好友開戶完成30天內交易累積3萬元，都可獲得100元便利商店商品卡。
群益金鼎證券更準備總獎金高達200萬的群雄爭霸 百萬擂台交易競賽，廣邀各路好手每月一起拚獎金，獲利金額最高前三名即可獲得大獎。若使用當沖或API交易超過指定門檻，獎金還能再加乘1.1倍。
這次活動主打的三個指定APP各有優異特色：行動贏家承載自群益金鼎證券自行研發之超光速下單精神，搭配多款智慧單交易模式，是掌握智慧行動下單的必備利器；智選贏家結合智能選股和下單功能，提供完整離線推播服務，針對市場老手，更提供策略選股，可依自設策略提醒個股動向，幫助客戶進行投資決策;群益LINE@」服務可邊聊天邊下單、看回報、查帳務、讀新聞、抽股票一樣都不少，與客戶零距離緊密接觸。
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