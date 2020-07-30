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元大金控攜手警政署 熱血反詐騙

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
元大金控攜手警政署「熱血反詐」活動成效熱烈。 圖／元大金控提供
元大金控攜手警政署「熱血反詐」活動成效熱烈。 圖／元大金控提供

元大金控以成為「亞太區最佳金融服務提供者」為目標，致力成為客戶最忠實的長期夥伴，元大金控子公司元大銀行積極落實「臨櫃作業關懷客戶」的服務機制，多次與警政單位合力出擊共同防阻金融詐騙，根據統計數據顯示，今(2020)年第2季已成功攔阻7件詐騙案，共715.4萬元，單筆最大金額為622萬元，實為客戶最強財富守門員，元大銀行近期也獲得台南市政府公開表揚防詐有功金融業者。

金融機構及警政單位攜手合作防杜詐騙集團，元大金控於去年攜手警政署「165反詐騙諮詢專線」合作「熱血反詐 你我同型」宣導活動，於臉書「元大GoodNews」及「165反詐騙宣導」粉絲專頁進行宣傳，活動成效熱烈。今年雙方於7月30日至8月7日期間再次攜手宣導，元大金控8月7日將舉行元大集團公益捐血活動，屆時，警政署也將安排人員至現場進行防詐騙宣導，透過線上社群媒體的動員，及實體捐血活動安排，擴大社會參與及反詐騙知識宣導。

元大金控因應新冠肺炎疫情，此次捐血活動除叮嚀熱血同仁須全程配戴口罩外，更首次採取「時段預約制」分流措施，降低群聚感染風險。今年適逢元大金控公益捐血活動辦理第十年，不少元大同仁養成定期定量捐血習慣，也希望藉由與警政署合作，期待更多的人加入捐血行列。

元大金控 詐騙集團 捐血 詐騙

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