兆豐銀衝信用卡超猛 新增卡量稱冠公股行庫

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行衝刺消金信用卡成績斐然，不僅將提早達陣百萬卡目標，新增卡量更竄升公股行庫第一，兆豐銀行信用卡處長林中象並指出，新冠肺炎疫情雖衝擊消費，但兆豐銀的國內刷卡額至6月底已經回到正常水準，海外刷卡雖受影響但因國內刷卡提升，因此預估每卡年度刷卡金額較去年減幅不大。

林中象指出，兆豐銀預估最快10月就可達到信用卡流通卡數100萬張卡的目標，比原定明年的目標時程要提早達成目標，並達到經濟規模，並且新增卡量部分，兆豐銀也領先公股行庫居冠。目前兆豐銀至6月底流通卡數來到96萬餘張，將透過強化國內旅遊消費刷卡促銷與增發新卡等，帶動流通卡數持續成長，尤其要著重每卡刷卡金額的提升。

根據金管會資料，八大公股行庫中，今年前五月的新增卡數，兆豐銀以近7.5萬張，領先第二名第一金（2892）旗下一銀的近6.7萬張，以及華南金（2880）旗下華銀的3.8萬多張。

林中象表示，今年6月兆豐銀信用卡每卡月刷金額約7000多元，較去年同期減少約1000元左右，主要原因當然與疫情衝擊海外旅遊消費有關。兆豐銀信用卡刷卡額中，海外差旅消費比重大約在15%，在本國銀行中算是相對高的，現在因為疫情影響，部分海外消費轉為國內，從單卡刷卡金額來看，國內刷卡額部分已經逐漸恢復正常水準，因此預期刷卡額減少幅度不會太大。