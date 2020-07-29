北富銀公告 8月10日發行無到期日次順位金融債券28.5億元

全球低利率，加上疫情需要強化資本，銀行業也積極發各類金融債。富邦金（2881）今（29）日代旗下台北富邦銀行公告發行2020年度第4期無到期日非累積次順位金融債券28.5億元，發行票面利率為固定利率年息1.5%，每張面額新台幣1,000萬元，發行日為2020年8月10日，無到期日，募得價款之用途及運用計畫是因應中長期資金需求或提昇資本適足率，並沒有公開銷售。

買回條件部份，債券發行屆滿5年1個月後，依「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」且經主管機關核准下，北富銀得提前贖回或由市場買回本債券；並於預定贖回日前30日公告，按面額加計應付利息，全數贖回。贖回條件是計算提前贖回後，北富銀資本適足比率仍符合法定資本適足比率。或以同等或更高品質之資本工具替換原資本工具。富邦金控3月初也宣布北富銀發行109年度第1期無擔保主順位金融債券新台幣50億元，發行期間為十年，票面利率為固定利率年息0.75％。

金融機構嚴密關注新冠疫情發展，部分金融機構開始強化資本，發行金融債。永豐金控子公司永豐銀已經在去年通過150億元的金融債發行，玉山金子公司玉山銀也在3月時候發行了30億元的金融債。北富銀則在今年陸續發行了無到期日非累積次順位金融債券與無擔保主順位金融債券。