和泰產前董座鄭林經 出任台灣人壽董事

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

中信金控（2891）子公司台灣人壽強化董事會職能，今(29)日公告由和泰產險前董事長鄭林經、政大風管與保險系教授彭金隆、逢甲風管與保險系教授許文彥出任該公司董事，今(2020)年8月1日生效，台壽董事會員額再次擴增至11席。

台壽最近一次改選董事時，原有五席普通董事、四席獨立董事，一共九席；今年7月1日新增，從國際通商法律事務所資深合夥律師退休的傅祖聲出任普董，總席次從九席增至十席。

本次新增一席獨董後，台壽的董事會成員，從十席擴增至11席，普董六席、獨董五席。

台壽今日公告董事異動訊息為：獨董張士傑辭任；普董、中信金法人董事代表凌氤寶改派，兩人原本任期至2021年10月3日。

張士傑為政大風管與保險系教授，曾任金管會專任委員，目前也是中信金控獨立董事，雖辭任台壽獨董，仍將繼續擔任中信金獨董；凌氤寶曾任台壽董事長，中信金本改派法人董事代表後，在中信金集團將不具任何職務。

台壽本次新增的三席董事，以擔任中信金法人董事代表的鄭林經最受矚目。

1949年次、現年71歲的鄭林經，美籍華裔人士，父親先是從大陸福州到新加坡，後來又移民美國。

鄭林經為美國德州LeTourneau機械工程系學士，大學畢業後進入美國AIG集團，從事工程險業務，AIG集團當時的想法為，「工程師學保險比較容易，念保險的學工程比較困難」，因而找工程背景的人來做保險。

因為大學一畢業就踏入保險界，迄今產壽險資歷多達45年；他也是台灣多家外商保險集團的分公司或子公司首任總經理。

美國AIG集團當年在台灣設立美國環球產險台灣分公司(美國國際產險台灣分公司前身)，鄭林經是首任總經理；荷商ING集團在台成立喬治亞人壽台灣分公司(富邦人壽前身)，他也是首任總經理；英國保誠集團買下慶豐人壽，他也是保誠人壽台灣子公司的首任總經理。

鄭林經還當過紐約人壽總經理、蘇黎世產險總經理與董事長，和泰集團入主蘇黎世產險後，他當了三年和泰產險董事長，去年11月向和泰集團表達無意續任、今年2月3日卸下和泰產董座職務後，中信金高層見機不可失，趕緊邀請他來擔任人壽子公司的董事。

中信金控 保險 台壽

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