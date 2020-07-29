全金聯質疑招募香港人才方案 財部：各銀行會評估

因應香港國安法實施，六家上市公股金融事業將提出香港人才招募專案，財政部也已多次邀集公股銀行開會。全國金融業工會聯合總會（全金聯）對此案提出三大質疑：一、有經營風險及國安疑慮；二、違背團體協約規定；三、無法達成提升我國金融產業的目的。財政部官員強調，希望招募香港人才來補足我國金融較弱環節，會與工會充分溝通。

全金聯指出，我國自2018年2月8日施行「外國專業人才延攬及僱用法」，明定香港或澳門居民在臺灣地區從事專業工作或尋職，雇主除應依申請工作類別檢附應備文件外，應另檢附金管會公告特殊專長領域的相關文件。

全金聯質疑，依金管會公告的特殊專長領域認定，強調傑出或跨國人才，但中資銀行符合條件嗎？如何避免有特定背景的香港人士假工作之名，實際滲透我國公股銀行內部且取得企業經營政策或機敏性的資金業務等資料，而徒增經營風險及國家安全疑慮？

全金聯指出，依銀行業團體協約規定，未經工會同意，於台灣地區不得僱用非本國勞工。此方案會否產生排擠本國人工作權或者為特定人士量身訂做之嫌？

金管會認為，有需求的香港人才包括國際聯貸及跨境融資業務專才、經營高淨值財富管理業務相關人員、私人銀行業務行銷規劃人員、海外新南向市場業務拓展人員、新金融商品設計開發人員、數位發展、金融科技與資安專業人員、國際洗錢防制專業人員等。

全金聯質疑，公股銀行目前均有上開業務的人力需求嗎？現有員工中難道無此相關專業人力？未來要如何招募進用？包括職位薪酬、人數配置、績效考核及所得稅差額補貼等聘僱條件如何訂定？一定要在台僱用非本國勞工嗎？

全金聯指出，政府欲大舉高薪爭取香港籍金融人士來台任職，有無先做效益評估？我國金融法規與香港大相逕庭，如何期待藉由香港人才來使我國金融產業躍升成為國際金融中心？政府提出援助港人行動規畫，相關主管機關應先詳細評估包括國家安全、本國勞工權益及政策目標可行性等事項，而非粗糙草率為之，以免日後增生無謂問題。

財政部官員回應，香港人才適不適合來台灣，各銀行內部會自行評估，也會遵守團體協約，經過工會同意。香港是全球金融中心，台灣相對起來仍有許多較弱環節，吸引香港人才可補強我國金融較弱的一環，包括財管人才、商品規劃等，國內都有很大進步空間。