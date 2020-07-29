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非現金支付比率今年達52%？黃天牧：不太容易達成

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
金管會主委黃天牧。 本報系資料庫
金管會主委黃天牧。 本報系資料庫

金管會目標今年底非現金支付比率要達52%，離年底只剩不到5個月，金管會主委黃天牧今坦言：「數字還有一些差距，看起來不太容易達成。」

金管會2015年設定目標，今年底前非現金支付比率要達52%，但根據金管會日前公布的統計，去年底好不容易突破40%，今年第一季卻因為疫情因素，反降到38.9%。

黃天牧表示，現在數字還有一些差距，「看起來不太容易達成」，可能有一段時間是疫情上的影響，目前金管會在推動電支電票整合條例，預計下會期送入立法院，希望能盡快通過後實施，對邁向非現金支付有利於加速達成。

但從振興三倍券來看，很明顯紙本完勝電子券，黃天牧認為，可能是商家在提供的優惠上偏向紙本，電子優惠沒有像紙本這麼多，導致民眾習慣用紙本三倍券，因為優惠比較多。

銀行局局長莊琇媛表示，電支電票整合條例目前正在政院審理中，預計下會期送入立院，條例草案中也有針對電子支付的資本額做差異化管理，過去只有規範電子支付機構要最低3億資本額限制，未來電子支付與電子票證整合後，會有5億、3億跟1億的差別，以資本額5億來說，就可以做到儲值、轉帳等大部分功能。

但因電子支付機構條例恐來不及今年上路，金管會的非現金支付比例目標恐無法達成，黃天牧表示，52%的目標要不要檢討，會再研議，會等電支電票整合條例通過後後再重新評估目標。

金管會 黃天牧 疫情

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