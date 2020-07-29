電子支付比率52%年底達標？黃天牧：目前看來不太容易

金管會主委黃天牧今（29）日表示，電子支付五年倍增計畫今年底前要達到52%目標，目前看來是不太容易，但電子支付及電子票證條例整合後，讓民眾跟業者使用電子支付更方便，應有助提升電子支付比率。

行政院會明天將討論電支及電票整合後的電子支付機構條例修正案，金管會希望立法院下會期能完成立法。

金管會今天舉行辦理紓困貸款績優銀行表揚典禮，黃天牧會後受訪時，對於三倍券使用數位券比率低的原因表示，有可能是商家提供優惠偏重在紙本券，因此民眾偏向使用紙本券。

金管會在2016年提出電子支付五年倍增計畫，設定目標2020年電子支付比率將從26%提高到52%。

根據金管會最新資料，到今年第1季止，電子支付比率38.9%，低於去年底的40.91%，也是推動電子支付比率以來首見下降。

對於今年底目標值52%可以達標嗎？黃天牧說，目前來看跟目標值仍有段差距，尤其首季可能受疫情影響下降，不過，我們在推電子、電票整合，下會期送立法院，整合後，不同的電支平台間可轉帳，對業者、對消費者使用上會更方便，有助加速提升電子支付比率。

至於今年底能否完成目標，他說，目前還無法確定，「看起來是不太容易」。黃天牧表示，未來是否要重新檢討目標值，會跟同仁再作討論。

此外，對於LINE Pay、LINE Pay Money等是否需要加強監理強度？金管會銀行局長莊琇媛表示，現行電子支付條例規範的機構，除做代收付外，還有儲值、轉帳業務。

大家提到的LINE Pay比較像是代收代付，但依規定，每日代收付金額超過10億元以上者，才需要來申請設立電子支付機構，因此，LINE Pay尚未受到電支條例的規範。

現行規定，設立電支機構的資本額是5億元或1億元（只做代收付），電票則要3億元。

整合後的條例修正草案，也針對不同業務訂定不同的資本額，資本額分別是5億元、2億元及1億元。

莊琇媛表示，整合後的條例修正草案，希望能在立法院下會期通過。條例通過後，電支機構需要相關準備，新業務真正上路，可能還要一段時間。