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詐騙App冒用名義 富邦投信公告澄清

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
詐騙APP冒用名義，富邦投信特別公告澄清。富邦投信官網
詐騙APP冒用名義，富邦投信特別公告澄清。富邦投信官網

APP詐騙不斷，富邦投信公告，近期有不法人士冒用該公司商標，以「FUBAN WEALTH 富邦財富」之名，提供APP下載並騙取投資人個資等不法行為，呼籲投資大眾不要上當，若有遇到類似情況，也可洽詢富邦投信客服中心，由專人協助處理。

富邦投信官網公告，近來網站或APP詐騙案頻繁，發現有不法人士以「FUBAN WEALTH 富邦財富」為名冒用該公司商標，提供APP 下載或騙取個資等不法行為。

富邦投信提醒投資人，請勿點選來路不明的網址及應用程式（請勿安裝 Google Play 或 App Store 應用程式商店以外的軟體），並應審慎辨明富邦投信官方網站與 APP介面，查明其他標示富邦投信相關網站及APP真實性，尤其下載 APP 前提高警覺，亦避免提供個人資料。

若投資人有任何疑問，可洽詢富邦投信客戶服務中心（服務專線：0800-070-388），有專人協助處理。

富邦投信 APP 詐騙

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