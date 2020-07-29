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金管會攜國發會推MyData平台 七銀行打頭陣

經濟日報 / 記者葉憶如／即時報導

金管會今（29）日宣布，與國發會共同推動開放政府31項MyData資料如戶籍、財產、所得、勞健保投保及車籍等應用於申辦金融服務，首波有7家銀行今日正式上線，包含台新銀行、遠東商銀、台中銀行、彰化銀行、玉山銀行、中國信託、台北富邦銀行，推出合計15個線上應用服務，包括進行線上申請信用卡、信貸、車貸及房貸等，減少民眾申辦金融服務常需準備各項證明文件的負擔。

金管會表示，民眾只要在MyData平台完成認證與授權，就能把保存在政府機關的個人資料轉介給銀行，應用於申辦信用卡及貸款等各類金融服務，毋需再奔波申請紙本證明文件交付銀行，更便利快速的獲取金融服務。首波上線之銀行包含台新銀行、遠東商銀、台中銀行、彰化銀行、玉山銀行、中國信託、台北富邦共計7家銀行15個線上服務，歡迎民眾多加利用。

MyData係國家發展委員會為推動個人資料自主運用，建置「數位服務個人化（MyData）平台」，目前已提供包含如戶籍、財產、所得、勞健保投保及車籍等計31個資料集供民眾運用。金管會官員表示，民眾登入MyData平台，經身分驗證及個人同意後，在兼顧個資安全與隱私保護下，平台提供民眾多元化個人資料下載及線上介接服務，讓保存在政府機關內的個人資料，可由資料所屬的民眾合理運用。本次金管會與國發會共同推動串聯MyData與金融服務，民眾於申辦金融服務過程中，可藉由MyData平臺提供保存於政府機關的個人資料，提升申辦的便利性與時效。

台新銀行總經理尚瑞強表示，以貸款申請為例，如民眾有資金需求，僅須透過自然人憑證身分驗證即可即時完成授權，MyData平台即會將其個人所得、財產資料、勞保投保資料及車籍證明文件以安全加密方式，依民眾的選擇傳輸至台新銀行，快速辦理各類貸款產品，無須親臨勞保局或監理站等單位申請證明文件，有效提升申辦效率，幫助有資金需求的民眾快速取得所需資金。而對於民眾常使用的信用卡線上申辦服務，可同樣透過MyData平台取得勞保資料，當作申辦信用卡提供的財力證明。

北富銀亦表示，初期以信用卡申辦業務為主，將再擴及線上申辦信貸與房貸服務。MyData平台的身分驗證方式採自然人憑證(讀卡機+插卡驗證)、TWFido(行動版自然人憑證，首次使用需搭配讀卡機+插卡驗證)，用以保障每位使用者的個資安全與隱私保護，新客戶線上申辦信用卡，選擇以自然人憑證及讀卡機認證者，可透過同意使用MyData平台資料作為申請信用卡之用，省去上傳身分證、準備財力證明文件等繁複程序，藉由線上服務整合串接、文件徵提e化，優化客戶的數位金融服務體驗。展望未來，北富銀將致力於推動開放銀行，並以最嚴密的資訊安全網保護個資，讓服務管道可多元化，共同實現開放銀行的數據共享、社會共好的願景。

信用卡 玉山銀行 金管會

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