銀行業配合紓困振興 蘇揆鞠躬致謝

行政院長蘇貞昌今（29）日出席「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案評比優等銀行表揚典禮」，對於銀行業配合辦理紓困振興業務，蘇揆表示，台灣防疫不僅做得好，紓困也減輕衝擊，未來振興更要提升經濟，相關工作增加銀行業人員負擔，他也鞠躬表達致敬與感謝

蘇揆表示，新冠肺炎衝擊全世界，造成近1,600萬人確診、60多萬人死亡，台灣疫情卻能穩定控制，成為亂世中的福地，更被彭博社評比防疫表現為世界第一，主要是因為國人支持政府的努力，是大家一起拚出來的成績，為了讓自己生活在一個安全的國家、幸福的地方。

蘇揆強調政府不僅要防治疫情，紓困受疫情衝擊的行業，進一步要振興經濟，而相關工作需有勞銀行同業及同仁共同努力協助。蘇揆向所有銀行業從業同仁表示感謝，並期許大家在辦理紓困振興方案秉持「寬一點、快一點、方便一點」的原則。

蘇揆表示，紓困及振興甚至是三倍券等相關工作，都要麻煩銀行同業人員協助，也因全體將士用命、團結一心，才能讓台灣紓困有近1,300萬人獲益，讓台灣在世界紛亂的情況下，受到的衝擊也較小。

蘇揆也提到三倍券累計至今已有1,000多萬人領用，不僅非常好用，也鼓勵民眾多循環使用。政府宣布三倍券等同於現金，明年3月前皆能兌領，除了商圈、夜市及地方政府等拚命加碼外，也可以用三倍券加油，可享折價優惠；還有業者推「使用三倍券購屋可節省十多萬」方案，甚至縣市政府加碼贈送豪宅等。

蘇揆期許台灣不但防疫做到世界第一，紓困能讓遭遇困境的國人儘量減少衝擊，振興也因有銀行同業的努力，快速讓經濟振興起來，因而增加銀行業工作負擔。蘇揆鞠躬向所有銀行同業人員表達感謝之意，在共體時艱，將士用命，政府完完全全感謝在心。

行政院指出，蘇揆今日逐一頒獎表揚七家各組評比第一名銀行，並與獲獎的銀行代表合影，感謝他們在加速辦理紓困振興貸款方案的付出與貢獻。

金管會表示，為鼓勵銀行積極辦理紓困振興貸款，該會訂定「獎勵本國銀行加速辦理紓困振興貸款方案」，分為公辦紓困及自辦紓困，針對各銀行辦理紓困的「核准金額」、「核准件數」及「核准效率」進行評比，給予績優銀行表揚及獎勵。本期獲各組評比第一名的銀行計有台灣銀行、中國信託商業銀行、華南商業銀行、合作金庫商業銀行、中國輸出入銀行、彰化商業銀行、台北富邦商業銀行。