快訊

共軍「現代版閃電戰」下 國軍如何精進特戰部隊作戰想定？

底片豪門重生? 擺脫中國原料藥，美國戰略金援「柯達製藥」轉型

康友董座黃文烈涉及訴訟 公司澄清對財務並無影響

經濟日報 / 記者陳書璿／即時報導

近日市場上謠傳，康友-KY(6452)董事長黃文烈本人涉及訴訟，金額高達8千萬元人民幣，引起業內一陣嘩然。康友於今（29）日公告說明，關於董事長黃文烈涉及訴訟相關事宜，因黃文烈本人做為中國6家涉及訴訟的公司借款保證人，而被同列為訴訟被告。康友強調，訴訟僅牽涉董事長本人，對康友公司財務及業務並無影響。

公告指出，由於中信銀行廈門分行對廈門協力五金礦產進出口公司、廈門協力工藝品進出口公司、廈門協力土產畜產進出口公司、廈門協力糧油食品進出口公司、廈門瑞道進出口貿易公司、福清華亮電器公司等6家公司，就金融借款合同糾紛提起訴訟，黃文烈係因做為前揭公司借款的保證人，被同列為訴訟被告。

康友指出，上述當事人間已自願達成調解協議，由於上述6家大陸公司均非屬康友子公司或轉投資公司，康友與上述6家公司間並無業務往來，無資金貸與及背書保證之情事。

康友強調，由於黃文烈係以個人名義簽署保證契約，負擔保證之責，其責任係以其個人財產為限，因上述訴訟僅牽涉董事長本人，對康友財務及業務並無影響。

康友 廈門 中信銀行

延伸閱讀

廈門設分公司 東航打造空中絲路

廈門藝術家沈金山首次台灣個展 總爺藝文中心展出

江蘇女欠5萬人民幣無力還債以身相許 婚後月餘閃離求分割財產

五大銀行新增放款 突破兆元

相關新聞

風電題材領軍 鋼鐵股回神

在風電題材概念股領軍下，鋼鐵股類股指數今（29）日止跌回穩，盤中漲幅1%。世紀鋼（9958）、新光鋼（2031）、中鋼構...

三福化6月獲利 增兩倍

電子化工廠三福化（4755）布局TMAHR（顯影液回收）開花結果，昨（28）日公告6月獲利暴衝，單月稅後純益4,305萬...

台船 交付陽明新船

台船（2208）針對陽明海運下訂的十艘2,800TEU（20呎貨櫃）新船訂單，將於31日舉行第三艘新船命名和交付，同時此...

東元 下半年業績估持平

東元（1504）董事長邱純枝昨（28）日表示，下半年業績受到新冠肺炎二次疫情影響，目標業績跟去年同期持平，但獲利要優於業...

宏盛拚業績 強打四大案

宏盛建設（2534）昨（28）日除息、配發0.5元現金股利；宏盛表示，今年業績以成屋銷售為主，包括「宏盛新世界」、「宏盛...

上半年EPS／達麗貼息 法人看淡後市

達麗建設（6177）昨（28）日除息、配發2元現金及1元股票股利，惟大盤走勢疲弱，收27.05元、呈現貼息。法人表示，達...

美食攻甜點 成立新品牌

後疫情搶國旅，餐飲業強攻新品牌，美食-KY（2723）昨（28）日開出甜點品牌「甘單作」首店，宣示切入蛋糕手作市場，搶攻...

亞德客 Q2每股賺6.97元

氣動元件龍頭廠亞德客-KY（1590）昨（28）日公布第2季自結合併損益，合併營收淨額53.35億元，季增69%、年增2...

熱門新聞

重量級除權息秀 來了

謝金河：台積電完成階段性任務 台股將反映Q2財報

法人聯手賣！台股強震 爆出天量

龍巖買了台積電股票 四個月賺70％

除權息大戲登場 研華、廣達、統一、大立光受關注

觀光股搶旺季財 類股指數強漲逾3%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。