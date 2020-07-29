康友董座黃文烈涉及訴訟 公司澄清對財務並無影響

近日市場上謠傳，康友-KY(6452)董事長黃文烈本人涉及訴訟，金額高達8千萬元人民幣，引起業內一陣嘩然。康友於今（29）日公告說明，關於董事長黃文烈涉及訴訟相關事宜，因黃文烈本人做為中國6家涉及訴訟的公司借款保證人，而被同列為訴訟被告。康友強調，訴訟僅牽涉董事長本人，對康友公司財務及業務並無影響。

公告指出，由於中信銀行廈門分行對廈門協力五金礦產進出口公司、廈門協力工藝品進出口公司、廈門協力土產畜產進出口公司、廈門協力糧油食品進出口公司、廈門瑞道進出口貿易公司、福清華亮電器公司等6家公司，就金融借款合同糾紛提起訴訟，黃文烈係因做為前揭公司借款的保證人，被同列為訴訟被告。

康友指出，上述當事人間已自願達成調解協議，由於上述6家大陸公司均非屬康友子公司或轉投資公司，康友與上述6家公司間並無業務往來，無資金貸與及背書保證之情事。

康友強調，由於黃文烈係以個人名義簽署保證契約，負擔保證之責，其責任係以其個人財產為限，因上述訴訟僅牽涉董事長本人，對康友財務及業務並無影響。