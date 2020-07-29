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搶業績 時力爆：公股行員被迫三倍券綁台灣pay

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
時力黨團今天表示，公股行員被迫三倍券綁台灣pay。圖／陳椒華國會辦公室提供
時力黨團今天表示，公股行員被迫三倍券綁台灣pay。圖／陳椒華國會辦公室提供

時代力量黨團總召邱顯智今天表示，財政部為了推廣台灣PAY，竟要求公股行庫拉高三倍券綁定台灣PAY數量並訂定KPI，導致公股行庫強迫行員用自己的三倍券作業績，形同剝奪選擇自由。財政部國庫署主任秘書馬小惠回應，財政部對此狀況並不知情，若屬實會要求公股行庫不許有相關情事。

邱顯智說，三倍券發放至今，領紙本的比例高達85％，在領數位券人數少的情況，要推行已不容易，加上台灣pay適用通路過少，只能在少數店家消費，更不具競爭力，如此失敗的產品卻要求基層行員綁定，實有檢討必要。

邱顯智並出示財政部對土地銀行、第一銀行、彰化銀行、華南銀行、兆豐銀行、台企銀等六家公股行庫下達明確綁定KPI的資料，並附有統計報表與Line對話截圖紀錄。邱批評，財政部把下達KPI要求達標的強迫指令用「請行員優先體驗」作為說詞，根本避重就輕。

時力黨團副總召陳椒華表示，政府多年來推動國家級的行動支付台灣pay，卻由於通路普及率過低，導致成效不彰，轉而改採強迫式、綁架式的手法來拉升使用率，這讓讓公股行庫內部員工反感，也讓社會大眾更加相信台灣PAY是個失敗的產品。

馬小惠表示，財政部高度重視勞資關係和諧，絕不會強迫勞工綁定台灣pay，會將相關意見帶回瞭解狀況，並加強宣導公股行庫不能有此指令，亦不能對此訂定KPI。

公股行庫 財政部 三倍券 行動支付

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