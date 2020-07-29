公益結合金融 元大、輔大長期伴學子圓夢

疫情限制人與人間的社交距離，卻無法阻擋元大與輔大持續關懷偏鄉學子的熱情，邁向第十年的元大輔大夢想起飛偏鄉人才培育計畫，這學期共有114位高中、大學及碩士同學獲得助學金。受到疫情影響，先採據點訪視方式至基隆市輔大聖心高中與苗栗縣卓蘭高中頒發助學金，2019學年第二學期偏鄉人才培育成長營暨頒獎典禮於輔大樂仁家園舉辦，共有31位學子出席，成長營安排元大理財志工講師設計的理想生活活動，以寓教於樂方式將金錢規劃與運用導入日常生活，建立學子們投資理財的觀念。

元大金控暨元大文教基金會與輔仁大學連續十年推動元大輔大夢想起飛計畫，許多學子跟著計畫一起成長，銘傳大學洪曜昇從高中開始即接受助學金幫助，現在更準備攻讀博士班，他表示，學成之後要回鄉奉獻所學，把愛分享給家鄉學弟學妹，讓大家一起變得更好。從2011年推動至今，元大、輔大已協助1,326人次的「元大寶寶」勇敢逐夢，提供偏鄉與都會邊緣地區學子課業輔導與生活照護，使他們在教育與品格上得到關心與照料，藉由助學金的援助，減輕生活的經濟壓力，一步步往夢想前進。

本著取之於社會，用之於社會的精神，元大金控暨元大文教基金會結合金融專業與公益服務的特質，在今年的學習成長營中，首次推出由元大理財志工群講師設計的「理想生活」，這是結合理財觀念、流行趨勢的理財活動，教材特別是以桌遊方式帶領學子進入投資理財的領域中，元大證券與元大投信志工講師結合時事，利用目前最夯的三倍振興券為例，與學子分享正確的金錢觀與消費習慣，讓理財變得有趣。原本對投資就很感興趣的輔仁中學郭育宏，參加這次理財活動後，對於金融商品有更多的認識，「講師分享基本觀念，讓我深信理財的重要，我會努力充實自己！」他感謝元大不只提供魚(助學金)更提供釣竿(理財知識)，讓他對未來更有自信。

今年成長營暨頒獎典禮首次選在樂仁家園舉辦，輔仁大學台灣偏鄉教育關懷中心主任呂慈涵表示：「希望樂仁家園能成為元大寶寶的家，不僅是住家，更是心靈上的家，大家能在這得到心靈慰藉，也能把愛傳承給學弟學妹，彼此扶持成長。」世新大學劉沛涔與南華大學陳政偉異口同聲鼓勵大家多參與志工活動，把愛傳承下去，其中陳政偉更因為感受到助人的快樂，決心要就讀社工系，繼續幫助需要的人。