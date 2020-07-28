統一證券價值股、5G ETN 7月30日掛牌

證交所表示，由統一證券發行之「統一特選價值成長報酬指數指數投資證券」 （簡稱：統一價值成長N，代號020018），以及「統一特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數指數投資證券」（簡稱：統一特選台灣5GN，代號020019），將於30日掛牌上市，為今年來第5檔及第6檔上市的ETN。

根據送件資料，「台灣指數公司特選價值成長報酬指數」及「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」均由台灣指數公司所編製。「台灣指數公司特選價值成長報酬指數」以集中市場股票為母體，利用流動性、市值規模等條件選合格股票，再以成長價值指標排序後，選出符合評量條件的30檔股票，表彰長期具有價值和成長特質的成分股組合之含息績效。

「台灣指數公司特選台灣上市上櫃FactSet 5G報酬指數」則以上市櫃普通股股票為母體，採用FactSet的RBICS產業分類，篩選出5G通訊產業中，符合流動性條件的自由流通市值前30大個股，採市值加權，主要表彰台灣5G產業具代表性股票的投資績效。