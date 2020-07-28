要求增資五年了都不理會 這三家公司被金管會撤照

金管會今（28）日表示，富貴人保險經紀人公司等六家保險經紀人公司、保險代理人公司違反保險法令，依法處分，包括三家撤照，另三家限期增資。

金管會保險局長施瓊華表示，富貴人保險經紀人、長春國際保險經紀人及鳳翔保險代理人等三家公司，未依保險經紀人管理規則或保險代理人管理規則第16條規定，在去年6月24日前完成調整資本額至500萬元。

且這三家公司無視法規所給予的五年調整期，對於保經代公會的通知，或金管會依行政程序法以書面通知陳述意見，均不予回應，違規情節重大，依法廢止其許可，並註銷執業證照。

另外，上新保險經紀人、昇億保險經紀人及兆成保險經紀人等三家公司，未依保險經紀人管理規則第16條規定，在去年6月24日前完成調整資本額至500萬元，違規事證明確，依法核處限期改正。

施瓊華表示，提高資本額目的，是要強化保經代風險承擔能力，後面這三家未被撤照是因有陳述理由，願意限期改正，昇億8月31日前，另二家是年底前增資完成，若期限到了，沒有增資，金管會會再裁處，可能撤照。

到6月底，國內保經公司有313家，扣除上述被撤照的二家後，剩311家；保代則有285家，減掉被撤照的一家後，剩284家。

金管會曾在2013年對11家保經代公司未依規定繳保證金，作撤照處分，因資本額不足被撤照則是第一次。