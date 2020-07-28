街口投信唱空城計？ 黃天牧：公司治理的問題

街口集團推託付寶遭金管會指出未獲核准，街口執行長胡亦嘉跟金管會隔空對嗆，事件才剛落幕，街口投信就出現人事動盪，繼日前董事長高武忠被撤換，總經理莊鈜富今也宣布離職，只剩下副董事長胡亦嘉在主導。今管會主委黃天牧今表示，這是公司治理的問題。

街口投信7月23日因託付寶爭議，撤換掉董事長高武忠，由胡亦嘉暫代，今日又公告，莊鈜富也選擇離職。

市場認為目前街口投信董、總都離開，等於由副董胡亦嘉一人主導。黃天牧今表示，這是街口投信公司治理的問題，街口其實有很好創新策略、其支付市佔率也很不錯，「但我還是要提醒，每一個金融機構都要重視公司治理」，這次街口投信的人事調整，會請證期局留意。

之前胡亦嘉指出過往與金管會溝通都無效，他也見不到金管會高層，黃天牧是否要請胡亦嘉來「喝咖啡」？黃天牧回應：「金管會是永遠開放的，業者願意來溝通，金管會都很有意願。」