遭網路攻擊 Garmin：系統陸續恢復中

經濟日報 / 記者何佩儒／即時報導

針對近來的系統中斷，Garmin今（28）日說明，因7月23日遭受網路攻擊，攻擊者對Garmin的某些系統進行了加密，導致許多線上服務被迫中斷，包括網站功能、客戶服務支援、終端應用程和公司內部通訊。Garmin當下立即評估攻擊的性質、危害的範圍並開啟緊急應變措施。目前沒有任何跡象顯示任何客戶數據（包括來自Garmin Pay的付款資料）被存取，遺失或被盜用。此外，除了在線服務的功能之外，Garmin產品的功能並未受影響。

Garmin表示，受中斷的系統正在積極恢復中，Garmin正致力在接下來的幾天內恢復系統正常運行，預期此次的系統中斷將不會對Garmin的營運或財務造成任何重大影響。隨著受影響系統的恢復，由於累積的資料正在處理中，可能會有一些延遲，Garmin衷心感謝所有用戶在此事件中的耐心與理解。

Garmin 網路攻擊

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