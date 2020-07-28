新北首場國際視訊採購會 11國買主隔海下訂單

為提升疫後經濟動能，新北市府今舉辦「國際視訊採購商洽會暨生技產業趨勢論壇」，首次採視訊方式，並鎖定「防疫產品」、「健康促進與保健」、「智慧醫療」及「智慧居家與照護」4大主軸，邀集11國、40家買主與國內190家業者視訊商洽。市長侯友宜表示，雖然台股衝上30年新高，但許多產業仍沒那麼樂觀，期盼透過商洽會，帶領新北業者走向國際，步步創造商機。

侯友宜致詞時指出，新北市2013年起舉辦國際採洽媒合會，至今已經舉辦28場，帶動超過840億元商機。今年受疫情影響，首度以全視訊方式辦理，並鎖定防疫產品及健康產業，整合業者拚海外訂單。

侯友宜表示，雖然今天台股衝上30年新高點，但主要是科技業狀況較好，其他產業仍沒那麼樂觀，期盼藉由台灣防疫有成的形象，帶動防疫用品及居家醫療照護產業，此次商洽會也預估促成240場洽談，帶動3億元商機。

新加坡駐台北商務辦事處代表葉偉傑表示，新加坡的民生、醫療用品大多以進口為主，但受疫情影響，進口量大減，由於台灣醫療用品水準很高，這次商洽會主要瞄準口罩、防護衣等成品及原料，另也會進口食品。

經發局指出，採洽會為期兩天，共邀請義大利、美國、希臘、日本、韓國、新加坡、越南、泰國、印度、斯里蘭卡及中國大陸等11國、40家國際廠商，與190家國內業者視訊對談，雙方先透過視訊討論訂單初步內容，後續經發局會持續追蹤輔導，促成實際交易。