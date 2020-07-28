影／陳椒華：金管會應修正「期貨選擇權契約」
2018年2月發生期貨選擇權交易人遭期貨商逕行沖銷而損失慘重的事件，今天立委陳椒華邀請多位當事人及金管會相關官員舉行記者會，以釐清爭議並保障交易人權益。陳椒華認為金管會應訂定合理補繳保證金的期限，通知內容也要包含補繳保證金額度，並給交易人足夠時間繳交保證金。
陳椒華指出，2013年之前，期貨交易人都有被通知要繳交多少保證金，但在該年7月後，期貨商、期交所自己訂定了一個「風險指標」規定，這規定並非政府法定，金管會亦僅備查而未核定，並無明確法律依據。但是在2018年2月6日及2月9日，期貨商卻未告知交易人需繳交保證金金額便逕行砍倉，明顯有違反契約之嫌，金管會應修正「期貨選擇權契約」。
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