愛心也推定期定額 中壽挺小農社福165萬元

肺炎疫情影響了國內經濟，更對許多小農、社福機構等產生嚴重衝擊，包括國內外訂單、募款成果等，收入銳減5至7成。中壽善用定期定額的力量，將壽險專業應用在採購友善小農、社福機構商品，同仁可選擇自用，也能轉贈予其他社福機構，讓更多對象受惠，擴大公益影響力及綜效。

中壽表示，國內經濟尚有振興三倍券的助益，中壽則看見小農與社福機構不曾消失的需求，將壽險的核心精神「愛與關懷」，發揮在創新雙公益模式「愛心團GO」中，創造近165萬元的業績。

中壽總經理黃淑芬表示，「愛心團GO」推動以來，同仁自發性採購金額連年創新高，今年更達到新台幣165萬元，訂購後選擇轉贈比例也都超過五成，可見「愛與關懷」的文化已深植於每一位中壽人的DNA，這也是中壽希望與社會共創、共享的永續價值。

許多與中壽長期合作的公益夥伴不約而同提到，今年的疫情衝擊，不同以往，對農作者或身心障礙學員的心理，都產生極大的不安，此活動著實為一股安定的力量，讓他們不必擔心下一張訂單，也深刻感受到未被遺忘的溫暖。

疫情未能阻擋中壽投入近十年的「愛就GO志工團」，在兼顧防疫要求，中壽持續提供志工假、彙整志工需求資訊，幫助同仁更容易參與社會公益，補足社福機構的志工需求。截至2020年6月底統計，中壽同仁投入的總時數已逾6.5萬小時。

黃淑芬很肯定「愛就GO志工團」的價值，它不僅是中壽愛與關懷的實際作為，同時，在志工服務的過程中，同仁更能培養同理心，並帶回到職場中，換位思考，幫助部門間不分彼此，上下一心只為提供保戶更有溫度的保險體驗。