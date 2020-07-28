台北市動產質借處8月新利率 弱勢族群降至0.45%
為落實社會關懷，有「公營當舖」之稱的台北市動產質借處今天表示，為照顧弱勢族群，從今年8月1日起，調降優惠月利率，從0.63%調降為0.45%，此外，因應國際金價創新高，調高黃金質借標準每台兩為4萬1000元。
台北市動產質借處表示，考量國際金融環境，黃金金價創新高，為符合民意需求，調高黃金質借標準，由3萬5000元調高至4萬1000元，且為照顧弱勢族群及台北市民，擴大實施差別優惠月利率，弱勢族群由0.63%調降為0.45%，台北市民由0.66%調降為0.62%。
台北市動產質借處也說，本次調整應更貼近民眾需求，有短期資金週轉需求，又想保有資產的民眾，可洽該處辦理質借，除了低利健全的質借環境，更有就業服務推介及提供質借客戶祝福金回饋等。
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