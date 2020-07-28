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0050百元貴不貴？元大投信新功能 告訴你本益比

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
元大投信新推出「ETF特性」功能，方便投資人查找產品評價。元大投信官網
元大投信新推出「ETF特性」功能，方便投資人查找產品評價。元大投信官網

台股「萬三」驚鴻一瞥，不少台股ETF跟著從高檔拉回，想進場的投資人，最關心現在買到底貴不貴？為此元大投信新上線「ETF特性」功能，將公布所有元大ETF的本益比、股價淨值比、貝他係數等資訊，如元大台灣50（0050）ETF近期本益比約17倍，可作為交易參考。

投資人從元大投信ETF官網，左上方將看到「產品資訊」一欄，點進去後，可查找各檔ETF的詳細資訊，進一步點開，如元大台灣50的頁面將顯示產品資訊，中間就揭露「ETF特性」，包括本益比、股價淨值比、近一年貝他係數、股東權益報酬率、近12個月現金股息率、以及近一年報酬年化波動度等六資訊，均採各檔ETF的成分股計算而出。

相關資料均截至前一月底，如目前元大台灣50公布的本益比，是6月30日為17倍，接下來8月，元大投信將更新7月底的數據。

據了解，上述本益比等評價資訊，並非採用成分股過去獲利，而是指數公司提供基金公司的未來獲利預測，因此若成分股持續成長，ETF本益比不見得會跟著股價大漲。

以0050來說，據傳到上周五（24日）為止，股價雖叩關百元，但本益比僅比6月底的17倍多，增加到18.1倍；另元大高股息約12.4倍，元大富櫃50 20.7倍，元大中型100 17.3倍，元大台灣高息低波12.3倍，元大臺灣ESG永續17.2倍，元大全球AI 25.1倍，元大全球未來通訊25倍。詳細資料仍以投信公告為準。

元大投信 ETF 本益比

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