新台幣午盤小升8.7分 暫收29.42
新台幣今（28）日早盤超強，幾乎都維持在29.2字頭，升值逾2角。但中午12時，突然出現29.42兌1美元成交價位，將升值幅度迅速縮小到8.7分。
台北外匯市場上午成交量高達6.79億美元，較平日約多出2億美元。
新台幣今天以以29.49元兌1美元開盤，中午以29.42暫收。上午盤最高成交價是29.50，最低是29.23。
今天上午盤絕大部分成交價位在29.2字頭。約在29.23到29.27價位，較前一日收盤價升值逾2角。新台幣最強價位是29.23，較昨天收盤價大升2.77角。
近中午時美元指數回升，亞洲主要貨幣回貶，撇開中午暫收價位，新台幣對美元升幅多維持在0.7%以上，而韓元中午已轉弱，對美元約貶值0.2%。
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