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勞動基金投資ESG債券 找彭博編指數

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

ESG蔚為顯學，彭博宣布，台灣勞動基金運用局已委託彭博為其旗下ESG投資制定指數基準，相關投資高達23億美金。採用的是彭博客製化的「彭博巴克萊全球整合公司債美元（不含爭議性產業）指數，顧名思義，指數中剔除菸草、酒精等爭議性產業。

台灣勞動基金運用局副局長劉麗茹表示，我們很高興和彭博合作，推出亞洲第一個著重於ESG投資原則的固定收益委託經營。此基準符合基金運用局的特定要求，具備績效透明度，也確保選定的基金經理人符合社會責任標準。

劉麗茹指出，勞動基金運用局相信，目前正是機構投資者考慮永續投資的時機。特別是退休基金，在吸引長期資本上，扮演日益重要的角色，其規模更能為社會創造正面影響。

勞動基金運用局此次進行ESG委託經營，牽動高達23億美金的資產。未來基金在相關投資上，將採用彭博巴克萊全球整合公司債美元（不含爭議性產業）指數（Bloomberg Barclays Global Aggregate Corporate USD ex Controversial Industry Index）為基準。被選入的債券直接受惠，也有助ESG持續發展。

彭博亞太區指數主管莊戟指出，此次與勞動基金運用局合作，是目前亞洲最令人期待的ESG發展，因亞洲最大及受到重視的退休基金之一，正引導投資市場朝向ESG投資發展。

彭博巴克萊指數已經擁有47年發展歷史，是業界最廣泛使用的債券指數標竿，不僅讓固定收益投資人尋求客觀的、有規則基礎，且具代表性的基準，也有效衡量資產類別風險和回報。作為固定收益投資領導者的彭博巴克萊指數，提供無可比擬的市場標的，涵蓋全球固定收益、通膨連結及交換基準指數。

莊戟認為，透過彭博巴克萊開發ESG指數，市場需求將持續增加，彭博也將繼續透過強大的資產分析資料，為亞洲客戶提供更多ESG指數方案。

彭博 勞動基金 公司債

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