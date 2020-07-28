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亞洲公關大獎 中信品牌形象影片奪銀

聯合報 / 記者黃有容／台北報導
中國信託品牌形象影片「家．如常」觀看數破1100萬，記錄台灣民眾對抗疫情的樣貌。圖／聯合報系資料照片
中國信託品牌形象影片「家．如常」觀看數破1100萬，記錄台灣民眾對抗疫情的樣貌。圖／聯合報系資料照片

中國信託二○一九年品牌形象影片「Home Run Taiwan轟吧！台灣」近期勇奪亞洲公關大獎（PR Awards Asia）「體育行銷類─銀獎」，是台灣首家榮獲「體育行銷類」獎項的金融機構，同時獲得台灣地區二○一九年YouTube最成功廣告影片排行第一名。今年中國信託再推出以防疫為主題的「家．如常」品牌形象影片，總觀看數已飆破一一○○萬次。

中信去年推出的「Home Run Taiwan轟吧！台灣」品牌形象影片，以「第二屆世界十二強棒球錦標賽」Ｂ組預賽在台灣舉行為發想起點，拍攝出中華隊選手接受嚴格訓練心路歷程，並透過三六○度整合行銷方式，成功吸引民眾為中華隊加油，這支影片近期勇奪亞太權威媒體「Campaign」雜誌舉辦的亞洲公關大獎「體育行銷類─銀獎」。

此外，由於今年新冠疫情衝擊全球，中信在六月再推出「家．如常」品牌形象影片，以台灣民眾的一日揭開序幕，記錄防疫期間如常的生活。

中信金行政長高人傑表示，防疫至今近八個月，許多影片都記錄台灣人的努力，「家．如常」不同之處是強調歷史縱深，發掘台灣防疫有成的精神，正是源自於台灣五十年來屢次克服挑戰的實力。因此製作團隊搭景重現一九七○年代台灣民眾生活情境，今昔交錯對照退出聯合國、與美國斷交、對抗ＳＡＲＳ等事件，真實刻劃出台灣民眾屢經磨練後展現出的齊心防疫能量，儼然是濃縮版穿越時空的紀錄片

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