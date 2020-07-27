企業大額退票增加 6月退票率寫今年新高
受到大戶退票金額增加影響，中央銀行今（27）日公布存款不足退票概況，6月存款不足退票金額比率達0.4%，創下今年新高紀錄。
央行指出，6月存款不足退票張數共計6,355張，占票據交換張數的比率為0.09％，較5月略減0.01個百分點；至於存款不足退票金額49億元，占票據交換金額的比率為0.4％，較5月增加0.09個百分點，主要是因6月大戶退票金額較5月增加所致。
央行統計顯示，6月退票金額逾1億元以上大戶並無個人戶，公司戶則有四戶，金額合計為12.8億元。
央行統計顯示，6月公司戶退票張數占全體退票張數比重較5月增加3.11個百分點，公司戶退票金額占全體退票金額比重較5月增加8.81個百分點；個人戶則呈反向同幅度變動。
交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日；6月有二個月底峰日，5月則無。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言