一家之主打造保障 勿忘重大疾病豁免功能

一年一度的父親節又將來到，身為一家之主，正值事業打拚黃金期，不但要身兼家庭經濟支柱與培育子女及照顧年邁雙親的責任，另一方面又得挪部分資金為自己強化保障、累積退休金。像這樣肩負經濟重擔的「夾心族」，最怕重大疾病突然來襲，不但造成收入中斷，好不容易累積的退休金又因為龐大的治療費用而受侵蝕。元大人壽建議，一家之主可選擇具有重大疾病豁免保險費設計的美元利率變動型增額終身壽險，一方面為自己打造堅固的保障，穩健照顧一家人，一方面及早準備退休金，一旦不幸罹患重大疾病，還有保險公司可以幫忙繳保費，不用擔心保障中斷。

根據衛生福利部近期公布的「2019年國人十大死因排行榜」惡性腫瘤(癌症)蟬聯38年國人死因的第一名，其次為心臟疾病、肺炎、腦血管疾病…等。同時衛福部最新資料顯示，我國2017年癌症登記報告指出，國內平均每4分42秒就有一人罹癌，比前一年快轉了16秒。且新發癌症人數達11萬1600多人，也較前一年增加近6000人，雙雙創下紀錄。癌症宛如讓健康人生按下暫停鍵，如單就惡性腫瘤（癌症）一項來看治療費用，2018年就醫人數高達722,523人，平均每人一年用藥與醫療費用就超過20萬元，經濟負擔相當沉重。人人都希望退休後能過著閒適的生活，但突發的重大疾病恐將讓理想的退休生活面臨破口，因此強化重疾的保障，可以在存退休金的同時也存保障。因此，元大人壽建議，進行退休規劃時，除了資金準備，也需將重疾風險一併規劃考慮，以免「重疾來了、退休沒了」的窘境發生在自己與家人的身上。

為了協助民眾建構理想的退休生活，一向致力於推動保險保障的元大人壽，特別推出「元大人壽美鑫傳美元利率變動型增額終身壽險」，針對七項重大疾病（重度）特別提供豁免保費功能，這項設計是保險業界少見的，當客戶不幸罹患重大疾病時，依診斷確定之翌日起豁免以後各到期日應繳付之保險費，契約繼續有效，無需煩惱因罹病而導致收入可能中斷，影響到將來的退休金累積，成為樂退人生的絆腳石。

所謂「豁免保費」指的是，當遭遇保單條款所約定之特定事故時，向保險公司提出證明，保險公司就會開始幫忙支付續期應繳保費，使保障持續有效，被視為「保險的保險」，對於面臨突發重大事故的民眾而言，省下的保險費可用來作為醫療費用或其他生活支出，並仍繼續享有保單約定的保障內容，讓自己的人生防護網更密實。

此外，「元大人壽美鑫傳美元利率變動型增額終身壽險」保費繳交有5種年期可自行選擇，以美元收付，更可達資產配置多元化，且保障年年增加，於繳費期間每年按保險金額10%單利遞增，繳費期滿後每年按「當年度保險金額」1.75%複利遞增至保險年齡111歲。此外，「身故保險金」、「完全失能保險金」之給付方式可依保戶自身需求，選擇一次領或分期領，讓保戶在做退休規劃有更多的彈性，透過長期壽險保障做好安穩傳承，用重大疾病豁免強化退休防護網，讓樂退人生更穩固無憂。