挺三時期爸爸 全球人壽：醫療保障與退休規劃雙軌並行

現代人常因忙於職場事業，不僅晚婚，也延遲當爸媽的時間，全球人壽建議，不論是哪一時期的爸爸，都應當隨著家庭成員、工作型態、收入支出改變，進行全家的保單健檢，適時的調整保障內容與退休財務規劃，才能有效轉移風險，讓保險發揮最好的保障效果。

根據內政部統計，生父平均生育年齡從2009年的33.3歲成長至2019年的34.6歲；求職網婚育調查也顯示，勞工朋友平均預估家庭「總月收入」要達10.2萬元，才有能力「生養一個小孩」，是經常性薪資4.17萬元的2.45倍，顯示「有錢才敢生小孩」。同時大多數男性也因高齡生育，為了照顧孩子長大成人，可能必須延後開始規劃退休準備、甚至是延後原本預定退休的年齡。

今年父親節剛好是周末，除了慶祝活動外，不要忘記檢視爸爸們的保障，爸爸們在顧全家溫飽同時，也不要忘了自己辛苦一輩子後的退休規劃。全球人壽提醒，不論是新手期爸爸、學齡期爸爸、空巢期爸爸，都要考慮到自身的醫療保障，同時也要預先做好退休財務規劃，雙軌並行依照不同時期的需求，進行滾動式調整，讓保險挺爸爸撐住一個家。

雖然現在大多為雙薪家庭，但父親仍是重要經濟支柱之一，若像近期熱門台劇《做工的人》男主角因自發性腦出血從鐵皮屋頂昏倒墜地，導致半身癱瘓，可能就讓整個家庭經濟頓失依靠。全球人壽表示，父親角色常會隨著子女的年紀而有責任上的不同，保障也要跟著調整，主要可以分做三種類型：

一、新手期爸爸

這階段是夫妻兩人計劃孕育新生兒或寶寶剛呱呱墜地的時期，新手期爸爸為了賺奶粉尿布錢，全力打拚工作，免不了四處奔波。全球人壽建議，此時期爸爸的保障首重實支實付醫療險、意外險及意外醫療險，將大額醫療支出風險轉移給保險來承擔，並且善用意外險來提高保障才不會讓原本辛苦掙來的積蓄以及剛要實現對家人的承諾全都付諸流水。

同時，建議夫妻在婚後或懷孕期間，提早與專業保險人員聯繫。準新手爸媽最好在這個階段好好討論家庭所需要的保障與預算，達成共識，在小孩出生前就能敲定預算，並預先針對孩子第一張保單內容做好初步籌劃，等到小孩出生後，有身分證字號就能儘早投保。

二、學齡期爸爸

這個時期夫妻倆的薪資可能因為工作年資成長遞增，但家裡開支也會隨著孩子成長而增加。全球人壽建議，夫妻倆可透過定額的方式做好保險規劃，在基本實支實付醫療險、意外險及意外醫療險補足後，應進一步考慮透過重大傷病險或失能扶助險等來強化保障，在發生重大意外或疾病時，保險金就能成為家人的保護傘，不讓家中經濟受到太大影響。

而在孩子成長階段，全球人壽建議除了做好醫療保障外，也應開始進行退休財務規劃。由於這個時期的夫妻倆，家庭總收入扣掉房貸、生活支出之後，可能所剩不多，因此，建議可選擇具彈性繳費的投資保險商品。以變額萬能壽險為例，因商品具有保障投資雙功能，不僅有機會享有投資獲利，契約有效期間內還能享壽險保障，讓財務規劃過程更安心。

三、空巢期爸爸

隨著孩子長大離家，不再依賴父母給予的經濟協助，全球人壽建議，空巢期爸爸可以把財務重心轉回夫妻倆的退休生活，由於屆齡退休，因此退休規劃工具更要慎選；全球人壽建議，保險是穩健的退休規劃工具之一，其中「利變型增額終身壽險」是不錯的選擇。以美元利變型增額終身壽險為例，因美元是國際間通用的主要貨幣，商品以美元收付方式，很適合作為資產配置工具，且商品本身具有保障與財富累積的功能，不僅讓退休金累積期間多一份安心，部分商品更提供繳費期滿後可申請轉入投保年金，有助於建立穩定的退休金流。