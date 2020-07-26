央行干預有理！台北外匯市場發展基金會研究報告說分明

身為小型開放經濟體，中央銀行為維護金融穩定而進行的外匯干預是否「有理」？台北外匯市場發展基金會研究報告指出，「匯率波動對小型開放經濟體影響尤劇，加深央行的挑戰」；因此，新興市場經濟體央行便動用其他能減緩匯率波動，及其總體經濟影響的政策工具，外匯干預即為一例。

台北外匯市場發展基金會最新研究報告裡引述BIS（國際清算銀行）總經理Agustín Carstens說法指出，新興市場經濟體央行關注匯率，是因匯率大幅波動，恐將使物價不穩定；貨幣穩定，通常至少需要中期匯率穩定，這是有序經濟活動的奠基石。

而小型開放經濟體央行擬定貨幣政策時，應考量匯率的影響匯率與國內金融情勢間的連結，以及傳統貿易管道弱化，對貨幣政策具重要意涵。

Carstens表示，面對這些艱難的權衡，調整短期利率等傳統貨幣政策恐無法解決問題；因此，新興市場經濟體央行便動用其他能減緩匯率波動，及其總體經濟影響的政策工具，主要包括外匯干預、傳統總體審慎工具、非傳統資產負債表政策等，以因應匯率波動挑戰。

Carstens認為，外匯干預可直接抵銷對通膨及實質經濟產生不良影響的匯率波動，減輕調整利率傳統貨幣政策的負擔，並為貨幣政策增加一定程度的自由。