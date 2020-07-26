堵「借錢買保單」亂象 金管會3招嚴管

金管會緊盯理專或業務員不當勸誘客戶借錢買保單的行為，近兩年開出的罰單累積高達三千八百多萬元，截至目前已有十二家銀行、七家壽險被罰。

前金管會主委顧立雄在今年五月任期最後一天，開出一張二一八○萬元大罰單，一口氣重罰三家壽險、五家銀行，理由全都是因為勸誘保戶借款另外購買投資型保單，外界認為金管會此舉在警告金融機構，展示抓不當勸誘借款買保單的決心，不因改朝換代而結束。

果然，保險局七月中一口氣再抓三家銀行、三家壽險，理由同樣是不當勸誘借錢買保單，開出的罰單高達九九○萬元，另今年包含南山人壽、國泰人壽兩大壽險公司，今年也都被抓發生不當勸誘保戶用保單貸款再買新保單的情況。

為防堵此現象，金管會去年起陸續祭三招控管：第一，理專與業務員要了解客戶繳保費的資金來源，並且確實填寫；第二，要主動去查該客戶在投保前三個月內，是否曾在同一保險公司或銀行辦理貸款或保單借款；第三，銀行放款部門人員若販售保單，不得領取保險佣金。違規者可開罰六十萬至一千兩百萬以下罰款。

政大風保系系主任彭金隆說，若銀行三個月內借錢給某客戶，這位客戶又去買保單，金管會也規定銀行要派非銷售端的行員打電話給客戶，詢問客戶是否知道借錢買保單有風險。但若客戶是在其他銀行貸款，然後去另一家銀行買保單，通常就查不到，只能要求業務員盡到了解保戶資金來源的責任。

彭金隆認為，保險局三招控管可抑制借錢買保單但很難完全消除，可能是客戶堅持要買，或理專有業績壓力，最終還是要回到各金融機構堅守基本原則，善盡風險說明、做好ＫＹＣ（了解你的客戶）。