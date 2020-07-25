動滋券明天截止登記 教育部特別點出尾數1、2、6民眾

教育部體育署推出的動滋券，明天登記截止。教育部臉書粉絲專頁今天表示，「最後兩天，趕快登記」。製作的圖卡特別向身分證字號尾數1、2、6的民眾喊話。

民眾可上動滋網（ https://don500.sa.gov.tw/ ）登記，明天截止。28日下午3時半抽籤，等候簡訊及Email通知，或可上網查詢，填寫領券人資料，即可獲得動滋券。

教育部臉書小編說，曾經有一份好用的動滋券在我面前，我沒有珍惜，等到登記結束了，才後悔莫及，人世間最痛苦的事莫過於此。如果上天能夠給我一個再來一次的機會，我會抽好抽滿。

教育部說，沒中農遊券、藝FUN券的民眾，不要錯過動滋券。登記時間即將截止，只到明天，錯過不再，要抽要快。前往動滋網，點選「我要登記」，填完基本資料，點選「進行登記」即登記完成。周日全民都可登記，幫家人登記可填同一個信箱手機，新開放登記查詢系統，使用身分證查詢。

教育部說，做運動、看比賽、添裝備都可用，可分次折抵，單次不限金額，8月1日開始使用。使用要注意是一人一券，面額500元。12月31日以前（含）使用完畢，電子錢包可分次折抵，可多券抵用，更多資訊至動滋網查詢。