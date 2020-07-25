10天狂賣628萬份三倍券！ 人潮減郵局下周六加班機率小

為方便民眾購買紙本的振興三倍券，全國1269間郵局今天整天加班營業。根據中華郵政公司統計，15日開賣以來到昨天已賣出628萬份。至於先前評估下周六8月1日是否加班的結果，中華郵政說，機會不大。

中華郵政公司總經理江瑞堂說，不管是這周還是今天，各地銷售狀況都很正常，畢竟領過一次就不能再領，人潮高峰已過，現在幾乎沒有排隊，也沒有當機，呼籲民眾可以把握今天營業時間去領取。

江瑞堂說，目前看起來人潮逐漸遞減，每日領券份數下跌，先前曾提到要評估下周六是否加班，目前看來機率不大，不過還會在觀察下周一、二銷售狀況再做最後決定。

按照中華郵政規畫，今天由原本營業半日的282間郵局，調整為1269間郵局全日加班營業（不含30間位於機關、學校內郵局，當日不對外開放）。身分證末碼單、雙號者皆可購買，又目前仍在防疫期間，民眾進郵局仍須戴口罩、量額溫。

原282間周六營業郵局，由原上午9時至中午12時，調整為上午9時至下午5時，上午9時至中午12時除維持原營業項目外，亦提供發放三倍券服務，中午12時至下午5時專辦發放三倍券。