活儲、外匯存款額 飆高

經濟日報 / 記者陳美君／台北報導

國內資金氾濫，中央銀行昨（24）日公布金融情況，6月外匯存款、活期性儲蓄存款餘額分別增至6.4兆與17.9兆元，雙雙締造歷史新高紀錄，較5月分別增加848億與2,239億元。

6月外匯存款飆上新高水位，中央銀行經研處副處長吳懿娟說明，主要是企業貨款收入及海外投資款匯回，另外，新台幣匯率升值也是主要因素，「民眾、企業基於現在是一個還不錯的買匯時點，會把手上新台幣轉成外幣持有。」

央行統計顯示，6月外匯存款年增率11.4%，創下2018年3月以來的近二年半新高。

至於活期性儲蓄存款創新高，吳懿娟說，除股市表現比較好、證券劃撥帳戶餘額增加外，6月活存增加有特殊基期因素，「去年6月有繳稅因素，活存會降低一點，今年因延遲繳稅，民眾或企業帳上保留多一些現金要繳稅，是活存增加主因；另外，有些企業準備發放現金股利，帳上也會保留較多現金部位。」

央行統計顯示，6月金融機構淨超額準備為594億元，為兩個月高點，月增35億元，超額準備已連四個月超過550億元，顯示國內資金非常充沛。

為因應新冠肺炎疫情對國內經濟造成的衝擊，央行刻意維持資金寬鬆，3月超額準備突破1,000億元至1,084億元，為金融海嘯來近11年新高。

新台幣 外匯

延伸閱讀

央行3指標創新高 低利率把錢逼出定存進場台股

螞蟻雄兵集結！6月證券劃撥存款飆歷史新高

下一個外匯操盤之星 群益期貨外匯新力軍今頒獎

五大銀行新增放款 突破兆元

相關新聞

獵香港金融人才 6大公股銀行踢鐵板

因應總統蔡英文援助港人行動，六家上市公股金融事業將提出香港人才招募專案，財政部昨再度邀集公股總經理開會，預計招募一五○人...

活儲、外匯存款額 飆高

國內資金氾濫，中央銀行昨（24）日公布金融情況，6月外匯存款、活期性儲蓄存款餘額分別增至6.4兆與17.9兆元，雙雙締造...

薪低、稅高 民營銀行：到香港搶人難

六大公股銀行將提出香港金融人才招募專案，民營銀行則看重我國人才的「科技力」。民營銀行主管表示，目前經營策略少是以培養在地...

資金氾濫 外匯存款、活存飆新高

國內資金氾濫，中央銀行昨天公布金融情況，六月外匯存款、活期性儲蓄存款餘額分別增至六點四兆元與十七點九兆元，雙雙締造新高紀...

土地產權轉移 王朝大酒店強調：持續經營、不受影響

富邦人壽斥資268億元買下台北王朝大酒店，坊間對於酒店未來去留傳言頗多。仙妮蕾德集團表示，7月22日就「台北王朝大酒店」...

租不如買 5大銀行新承做房貸創9年最高

根據央行最新公告的五大銀行，台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀新承做房貸統計，上半年達2843億元，為9年來的同期最高，反應...

手上人民幣沒處去？跟著「慢牛」政策布局A股

人民幣是台灣規模前三大的外幣存款，但今年以來，台灣的人民幣存款餘額大減，錢潮正在轉向。此時，該如何處理手上的人民幣？適合轉進中國A股嗎？

富邦壽斥資268億元 買王朝大酒店

繼5月大手筆標下大南港案，不到三個月，富邦金子公司富邦人壽昨（22）日董事會再通過以268億元購入「台北王朝大酒店」不動...

富邦壽獵樓…著眼開發效益

商仲業者表示，低利、資金氾濫環境，讓壽險公司、大型投資機構前進不動產市場避險，尤其是未來具有開發效益的產品最獲青睞，此次...

元大權民模擬賽 8月登場

權證，是迷你版的股票，也是小資族翻身扭轉命運的秘密武器。買權證，可降低進入投資市場的門檻，讓資金更靈活，另一方面透過權證...

熱門新聞

整理包／客庄旅遊券新版登錄方式看這！下周三抽籤

三倍券發放成本比消費券多2.9億 洪孟楷：比扯鈴還扯

緯創賣廠卻入股立訊！背後高人是蘋果庫克？

費鴻泰：口罩、三倍券、藝fun券皆當機 都是關貿一手包

製造業再惡化...無薪假人數升高逾2.5萬人、達1,049家

前20大廠商撐起台灣三分之一出口值 台積電連5年居冠

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。