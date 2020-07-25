活儲、外匯存款額 飆高

國內資金氾濫，中央銀行昨（24）日公布金融情況，6月外匯存款、活期性儲蓄存款餘額分別增至6.4兆與17.9兆元，雙雙締造歷史新高紀錄，較5月分別增加848億與2,239億元。

6月外匯存款飆上新高水位，中央銀行經研處副處長吳懿娟說明，主要是企業貨款收入及海外投資款匯回，另外，新台幣匯率升值也是主要因素，「民眾、企業基於現在是一個還不錯的買匯時點，會把手上新台幣轉成外幣持有。」

央行統計顯示，6月外匯存款年增率11.4%，創下2018年3月以來的近二年半新高。

至於活期性儲蓄存款創新高，吳懿娟說，除股市表現比較好、證券劃撥帳戶餘額增加外，6月活存增加有特殊基期因素，「去年6月有繳稅因素，活存會降低一點，今年因延遲繳稅，民眾或企業帳上保留多一些現金要繳稅，是活存增加主因；另外，有些企業準備發放現金股利，帳上也會保留較多現金部位。」

央行統計顯示，6月金融機構淨超額準備為594億元，為兩個月高點，月增35億元，超額準備已連四個月超過550億元，顯示國內資金非常充沛。

為因應新冠肺炎疫情對國內經濟造成的衝擊，央行刻意維持資金寬鬆，3月超額準備突破1,000億元至1,084億元，為金融海嘯來近11年新高。