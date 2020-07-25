資金氾濫 外匯存款、活存飆新高

國內資金氾濫，中央銀行昨天公布金融情況，六月外匯存款、活期性儲蓄存款餘額分別增至六點四兆元與十七點九兆元，雙雙締造新高紀錄，較五月分別增加八四八億元與二二三九億元。

針對六月外匯存款飆上新高水位，中央銀行經研處副處長吳懿娟說明，主要是企業貨款收入，以及海外投資款匯回，另外，新台幣匯率升值也是主要因素，「民眾、企業基於現在是一個還不錯的買匯時點，會把手上的新台幣轉成外幣持有。」

央行統計顯示，六月外匯存款年增率百分之十一點四一，創下二○一八年三月以來、近二年半新高。

至於活期性儲蓄存款創新高，吳懿娟說，除股市表現比較好、證券劃撥帳戶餘額增加等因素外，六月活存增加有特殊的基期因素，「去年六月有繳稅因素，活存會降低一點，今年因延遲繳稅，民眾或企業帳上保留多一些現金要繳稅，是活存增加主因；另外，有些企業準備發放現金股利，帳上也會保留較多現金部位。」

國內資金水位節節高升，央行統計顯示，六月金融機構淨超額準備為五九四億元，為兩個月高點，月增卅五億元，超額準備已連四個月超過五五○億元，顯示國內資金充沛。

為因應疫情對國內經濟造成的衝擊，央行刻意維持資金寬鬆，三月超額準備突破一千億元至一○八四億元，為國際金融海嘯以來、近十一年新高，四月以來下滑至五、六百億元規模，仍比平日的四百多億水準高出不少。