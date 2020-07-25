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薪低、稅高 民營銀行：到香港搶人難
六大公股銀行將提出香港金融人才招募專案，民營銀行則看重我國人才的「科技力」。民營銀行主管表示，目前經營策略少是以培養在地人才為主，尤其現在因為疫情衝擊，各家銀行都積極發展數位金融，瘋搶科技人才。
金融業人士指出，之前大家都在談台灣是否可能取代香港成為金融中心，但其實台灣受限於外匯管制與金融商品法規，要取代香港還是有困難度，更何況是吸引香港的金融人才。
「台灣金融業現在最需要的是科技人才」民營銀行主管表示，台灣科技非常強，科技人才也非常多，現在國內頂尖的科技人才，不是只有科技業需要，金融業也都爭相搶人。
金融業人士表示，金融人才通常是屬於高階人才，台灣要吸引高階人才最大的困難點就是薪資，香港屬英美法系，起薪就普遍高於台灣。
另一原因是「稅」，台灣的所得稅比起香港還是偏高，若香港金融人才想要拿到類似的待遇與稅率，大可以到新加坡去，不會選擇到台灣，這是最根本的問題。
公股銀行高層主管坦言，香港金融業中高階主管，普遍年薪上看千萬元，但目前公股銀行連董事長薪水都有上限，雖然說延攬香港人才的薪水可比董事長還高，但「一間銀行有誰的貢獻度比董事長還高，合理嗎」？
另外，金融人才在合適的環境才能發揮，台灣金融業高度監理又非常重視消費者保護，再厲害的人到了台灣恐怕也會綁手綁腳。
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