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元大銀高層異動 莊有德升副董、卜繁聖接總經理

經濟日報 / 記者林子桓／即時報導

元大金控代子公司元大銀行公告高層人事異動案，元大銀行今（24）日召開董事會，通過總經理莊有德升任元大銀行副董事長一職，總經理將由元大銀行資深副總經理卜繁聖升任。

元大銀行表示，將持續借重莊有德經營管理長才，協助經理部門提高營運效能。而卜繁聖對於金融交易與財務管理方面具有高度敏銳，未來將在元大銀行嚴謹的法令遵循制度與風險管理機制下，持續推動跨部門、跨子公司及跨境間整合，以「均衡業務結構、分散獲利來源、資本運用效率化」為經營主軸，提升營運績效，持續成長。

莊有德在元大集團服務多年，曾任元大證金董事長、元大金控執行副總經理與元大銀行董事等職務，長期擔任要職，熟稔整體營運發展。2018年2月起擔任銀行總經理，任內積極整合元大與大眾合併業務，合併首年，元大銀行總資產規模逾1.3兆元，實質獲利突破100億元，排名民營銀行第七大。元大銀行去年稅後純益100.46億元，全年每股稅後純益（EPS）1.36元，創歷年新高。

卜繁聖曾擔任元大銀行金融市場事業處處長與財務主管，元大證券債券部副總經理等重要職務。在金融交易、資產配置、資金運用、產品設計及海外交易事業管理等工作項目均有亮麗表現，尤其在元大銀行金融市場事業處處長任內，金融商品操作與財務控管上更是屢創佳績。

元大金控 財務管理

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