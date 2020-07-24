下一個外匯操盤之星 群益期貨外匯新力軍今頒獎

群益期貨今（24）日舉辦第二屆外匯新力軍頒獎典禮，這屆新力軍競賽參賽人數再創新高，全台計有百間大專院校財經相關院系爭相參加，經歷為期三個月的模擬競賽與實單競賽兩輪的激烈競爭，這屆獲獎前三名同學也以非常亮眼的績效在全台近3,000名學生中脫穎而出，由輔仁大學的余同學以獲利率128%的驚人績效居冠，靜宜大學的黃同學與曾同學也分別以81%及68%獲利奪得亞軍及季軍。

群益期貨在培育校園學子上不遺餘力，希望能藉由交易競賽、培訓、種子計畫提升整體台灣學生的金融競爭力。董事長孫天山在頒獎典禮更宣布全年度的外匯種子計畫，目前已徵選出10位優秀的學生代表，未來將會每月投資100美金給外匯種子學員進行外匯實單操作，希望種子學員在經過培訓過後能將所學技巧應用在投資上，並將正確外匯投資觀念分享至各大專院校。

群益期貨在2019推動外匯新力軍計畫，目的為培育年輕新世代的全球市場投資宏觀，這屆與台北科技大學-教育部產學合作辦公室、台北商業大學、中部財金學術聯盟及財金M平方共同舉辦，籌備期間走訪全台各校園課堂，將正確的全球外匯專業知識推廣至校園。這屆形象大使競賽也匯集大量人氣總計囊括了破萬觀看人次，其中，創意影片由房同學自創的外匯歌曲獲得，簡單的創意影片也創造上萬的瀏覽數量。

7月中起，群益期貨邀請外匯新力軍的前五十名同學參加為期兩周的自營操盤培訓專班，並由群益期貨的自營部、研究部、顧問部、槓桿交易部主管擔任培訓講師，更邀請啟蒙時代交易研究院創辦人賴聖唐及台灣極短線交易教父黃伯宇等資深前期貨業自營主管進行授課。