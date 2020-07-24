快訊

女童遭「噴槍灌體內慘死」 爸涉過失致死遭判1年10月

保誠人壽攜手亞洲萬里通 暑假里數開心拿

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

國保誠人壽今天（24日）表示，與亞洲萬里通首度合作，推出接地氣且投保方便的多項活動，讓亞洲萬里通台灣超過130萬的會員，可以依據自己的需求，選擇適切的保險保障方案，還可以輕鬆累積優渥里數。

以投保旅行平安保險專案為例，活動期間，只要透過專案活動網頁連結至英國保誠人壽網路投保網頁，從選購、試算、投保、核保，輕鬆e指完成，出發前一小時完成投保即可擁有旅程完整保障，自主又便利。

如周休二日在國內旅遊，旅平險保費只要168元，即享有500萬元的旅平險保障以及50萬元的傷害醫療保障。

此外，想要讓保障更加完善，不論是自駕機車、汽車、自行車或搭乘大眾交通運輸工具的民眾，都可以因應需求及旅遊時使用的交通工具，加購各式附加商品。

即日起至2020年9月30日，成功投保旅行平安保險專案，即可獲得400亞洲萬里通里數；投保意外傷害保險或定期壽險保險也可分別獲得600、1000亞洲萬里通里數。

英國保誠人壽為亞洲萬里通的指定夥伴，凡會員投保英國保誠人壽旅行平安保險專案、意外傷害保險專案、定期壽險專案、還可參加一年一度的「亞洲萬里通-勇闖寶島大富翁」闖關集哩活動，最高上賺2萬里。

英國保誠人壽提醒民眾，風險為人生中不可控變數，雖然防疫期間出遊的地點為熟悉的國內環境且語言相通，但保障的重要卻不容忽略。為了讓旅遊玩得開心無後顧之憂，建議出遊前為自己與家人投保旅行平安保險，透過少少的預算即可兼顧全方位的保障。

暑期一向是旅遊旺季，但受到疫情影響，今年暑假最熱門的旅遊首選就是好好瘋台灣。為了翻新國內旅遊玩法，各地紛紛推出私房景點，邀請民眾趁機好好探索台灣之美，同時振興國內旅遊。

出遊前，也別忘記投保旅行平安險，透過英國保誠人壽網路投保24小時服務及「碎片化商品組合」的特性，選擇符合當次旅遊需求的保險產品，用少少的預算為自己增加保障，輕鬆規劃出遊更安心。

同時，為了響應國旅熱潮，英國保誠人壽攜手亞洲萬里通，即日起至2020年9月30日，提供亞洲萬里通會員投保旅行平安保險專案，即可享受兼具安心出遊保障與豐厚400亞洲萬里通里數回饋，讓旅遊更Fun心。

英國保誠人壽一向以客戶為本，提供客戶適切的保障與服務，此價值觀與亞洲萬里通致力提供會員愉悅的個人化體驗之理念不謀而合，透過雙方合作，將能提供消費者完善又便利的保險方案與服務。

保險 萬里 國保

延伸閱讀

社宅營造商跳票影響600工人生計 北市：專案協助

暑假百貨玩樂行程 三大商場擴增親子、複合式運動空間

梨山森活節月底登場 旅宿早訂光

中英關係低迷 陸駐英大使：英國犯了兩大錯誤

相關新聞

土地產權轉移 王朝大酒店強調：持續經營、不受影響

富邦人壽斥資268億元買下台北王朝大酒店，坊間對於酒店未來去留傳言頗多。仙妮蕾德集團表示，7月22日就「台北王朝大酒店」...

租不如買 5大銀行新承做房貸創9年最高

根據央行最新公告的五大銀行，台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀新承做房貸統計，上半年達2843億元，為9年來的同期最高，反應...

手上人民幣沒處去？跟著「慢牛」政策布局A股

人民幣是台灣規模前三大的外幣存款，但今年以來，台灣的人民幣存款餘額大減，錢潮正在轉向。此時，該如何處理手上的人民幣？適合轉進中國A股嗎？

生技線上論壇 外資力挺

櫃買中心表示，在新型冠狀肺炎蔓延之際，臺灣生技醫療產業表現亮眼，上櫃生技醫療類股覆蓋上中下游，包含從事製藥、新藥研發、醫...

科技抗疫 櫃買視訊招商引資亮眼

受新冠肺炎疫情影響，全球資本市場多暫緩各項交流活動或大型集會。櫃買市場雖也受疫情影響，但考量資本市場為經濟動能之命脈，櫃...

櫃買IPO說明會 一波波

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，櫃買中心尚無法赴海外實地拜訪優質企業，及為降低人員群聚之傳染風險，於疫情嚴峻期間暫緩辦理實地...

股本逾6億上櫃公司 未獲利也可信用交易

金管會修法放寬上櫃公司融資融券審查標準，凡實收資本額6億元以上之上櫃公司開放信用交易，不用再受需獲利的限制門檻。

華銀創一條龍智慧金融服務

疫情使得民眾生活模式大幅度的改變，順應逐漸轉為行動支付的消費習慣，華南銀行提供更多元、方便又快速的金融服務，不僅結合人工...

街口投信董座 又換人

街口託付寶創新點由街口金融科技提供代墊款，讓投資人贖回基金時可以馬上拿到贖回款，金管會建議街口可申請進入沙盒實驗；對街口...

街口胡亦嘉：感覺我被陰了

街口託付寶昨正式被金管會認定有違法疑慮，事件延燒四天，胡亦嘉昨受訪談到與金管會溝通的過程，他憤怒表示，「感覺我被陰了，我...

吸金40小時…託付寶喊停

街口託付寶引發爭議，金管會昨（23）日表示，託付寶有違法疑慮，行銷及商品本身都有問題，金管會已要求街口投信提出說明，不排...

避險情緒升溫 債市多頭號角響

美中關係拉警報，市場避險情緒急速升溫，台灣債市吹起多頭號角、債券價格大漲，5年、10年期公債殖利率昨（23）日同步以歷史...

熱門新聞

退休師不滿「舉債辦福利」撕三倍券 王浩宇揭師目的轟丟臉

整理包／客庄旅遊券新版登錄方式看這！下周三抽籤

談託付寶爭議 街口胡亦嘉：我乖乖 就會讓我上線嗎？

台幣高利活儲 年息喊到2％

聯發科新5G晶片 陸廠埋單

金管會：下周起逾6億元上櫃股開放信用交易不用看獲利

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。