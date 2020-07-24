保誠人壽攜手亞洲萬里通 暑假里數開心拿

英國保誠人壽今天（24日）表示，與亞洲萬里通首度合作，推出接地氣且投保方便的多項活動，讓亞洲萬里通台灣超過130萬的會員，可以依據自己的需求，選擇適切的保險保障方案，還可以輕鬆累積優渥里數。

以投保旅行平安保險專案為例，活動期間，只要透過專案活動網頁連結至英國保誠人壽網路投保網頁，從選購、試算、投保、核保，輕鬆e指完成，出發前一小時完成投保即可擁有旅程完整保障，自主又便利。

如周休二日在國內旅遊，旅平險保費只要168元，即享有500萬元的旅平險保障以及50萬元的傷害醫療保障。

此外，想要讓保障更加完善，不論是自駕機車、汽車、自行車或搭乘大眾交通運輸工具的民眾，都可以因應需求及旅遊時使用的交通工具，加購各式附加商品。

即日起至2020年9月30日，成功投保旅行平安保險專案，即可獲得400亞洲萬里通里數；投保意外傷害保險或定期壽險保險也可分別獲得600、1000亞洲萬里通里數。

英國保誠人壽為亞洲萬里通的指定夥伴，凡會員投保英國保誠人壽旅行平安保險專案、意外傷害保險專案、定期壽險專案、還可參加一年一度的「亞洲萬里通-勇闖寶島大富翁」闖關集哩活動，最高上賺2萬里。

英國保誠人壽提醒民眾，風險為人生中不可控變數，雖然防疫期間出遊的地點為熟悉的國內環境且語言相通，但保障的重要卻不容忽略。為了讓旅遊玩得開心無後顧之憂，建議出遊前為自己與家人投保旅行平安保險，透過少少的預算即可兼顧全方位的保障。

暑期一向是旅遊旺季，但受到疫情影響，今年暑假最熱門的旅遊首選就是好好瘋台灣。為了翻新國內旅遊玩法，各地紛紛推出私房景點，邀請民眾趁機好好探索台灣之美，同時振興國內旅遊。

出遊前，也別忘記投保旅行平安險，透過英國保誠人壽網路投保24小時服務及「碎片化商品組合」的特性，選擇符合當次旅遊需求的保險產品，用少少的預算為自己增加保障，輕鬆規劃出遊更安心。

同時，為了響應國旅熱潮，英國保誠人壽攜手亞洲萬里通，即日起至2020年9月30日，提供亞洲萬里通會員投保旅行平安保險專案，即可享受兼具安心出遊保障與豐厚400亞洲萬里通里數回饋，讓旅遊更Fun心。

英國保誠人壽一向以客戶為本，提供客戶適切的保障與服務，此價值觀與亞洲萬里通致力提供會員愉悅的個人化體驗之理念不謀而合，透過雙方合作，將能提供消費者完善又便利的保險方案與服務。