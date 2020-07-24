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美元後市...偏弱

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北報導

亞幣近期走強，美元指數偏弱，投資人該抱美元還是新台幣？星展銀行表示，受到美國第二波疫情擴散影響，預料第3季美元走勢將會偏弱；瑞士銀行昨（23）日也指出，即便新冠肺炎疫情減緩、社交活動恢復正常，今年底前，美元偏弱的機率高。

瑞銀解釋，美國聯準會（Fed）長時間寬鬆，及美國大選前的政治不確定性因素，都會削弱美元的表現。

瑞銀給出三種模擬情境。第一為最看好的狀況，第4季社交活動恢復正常，經濟呈現V型復甦，部分原因為年底疫苗或是療法可以大規模供應，或一些國家達到全體免疫，但仍然有可能會爆發小規模的局部疫情。

在此情境下，美中關係維持現狀，各國央行保持貨幣政策寬鬆立場，但暗示可能在2021年升息。即便如此，美元仍然疲弱。

第二為第3季經濟開始復甦，2021年上半年恢復正常社交活動，經濟呈現U型復甦，醫療系統可以應對未來疫情的局部爆發，中美仍堅守第一階段貿易關稅協議，但關係轉差，各國央行維持寬鬆，到2021年底都不會升息。

第三為疫情洶湧來襲，醫療系統無法負擔，到2021年中疫苗才有可能出現，2021年下半年前全球經濟都不會復甦，在此情況下，建議布局黃金。

看好今年下半年金價往可上測每英兩1,900美元，並保持在此水準。

疫情 疫苗 升息

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