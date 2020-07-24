台幣高利活儲 年息喊到2％

為開拓消金與財管業務，多家銀行不惜成本，推出新台幣高利活儲方案，年息最高喊到2%，與中央銀行降息後，國營行庫活儲牌告利率走低至0.1%的情勢相反。

最新資料顯示，聯邦銀行為了推展數位銀行帳戶，祭出數位存款帳戶2%的活儲方案。第一銀行、合作金庫銀行的數位存款帳戶，活儲利率也上看1.2％。

渣打銀行昨（23）日推出新台幣活儲專案，並非數位帳戶，起存金額最低新台幣10萬元，最高無上限，年息最高可達1.15％，為非數位帳戶中，新台幣活儲年息最高者。

銀行業者指出，國內股市走揚，投資人投資意願增加，資金逐步移往活儲帳戶以利彈性調動，加上部分投資人在定期儲蓄存款到期之後，資金會暫時停泊在活儲帳戶中，需求度增加。

對銀行來說，給出一點高利存款成本，可以增加客戶數量，趁勢開發財富管理業務，或擴大消金版圖。

此波推出高利新台幣活儲的銀行，都非消金版圖已經龐大的大型銀行，而是以公股行庫、中型銀行甚至外銀居多。

圖／經濟日報提供

銀行業者指出，會基於衡量業務承作以及相關承受度，適度推出高利存款專案。

聯邦銀行「New New Bank-台幣優利活儲2%」優惠展延一季至10月20日止，存戶新台幣活儲存款帳戶凡平均存款餘額於10萬元(含)以內享年利率2%優惠。

聯邦銀指出，上半年度推出「台幣優利活儲2%」，申辦人數急遽成長。

一銀的iLEO數位帳戶，也針對新台幣活儲，打出存款12萬元以內享有1.2％的年利率，合作金庫的數位帳戶同樣是新台幣12萬元以內可以享有年利率1.2％。

渣打銀昨日則宣布推出新台幣活儲優惠專案，提供新台幣新增資金最高可享優惠年利率加碼至1.05%，全新客戶成功加入渣打銀行優先理財可再額外加碼0.1%，合計年利率最高至1.15%。目的希望在低利環境中，逆勢給出高利吸引更多客戶。