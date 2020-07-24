櫃買IPO說明會 一波波

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，櫃買中心尚無法赴海外實地拜訪優質企業，及為降低人員群聚之傳染風險，於疫情嚴峻期間暫緩辦理實地上櫃說明會。

惟為持續推動海內外企業進入臺灣櫃買市場，櫃買中心分別於109年5月及6月與勤業眾信聯合會計師事務所合辦「前進櫃買市場」以及「優質海外企業來台上櫃」等二場次之線上說明會。

內容包括「邁向資本市場─準備重點及應注意事項」、「獨立董事必須懂─論公司治理的強化」、「海外企業來臺第一上櫃─審查重點及建議事項」及「全球戰略布局─ IPO前企業併購規劃」等主題，讓有意願進入櫃買市場之海內外企業瞭解臺灣資本市場之特色及申請上櫃之程序，以利未來可以順利進入資本市場。

另鑒於眾多企業面臨世代交替之關鍵時期，為協助家族企業能適時借重資本市場功能，順利傳承、轉型升級及永續經營，櫃買中心亦於109年6月與安侯建業聯合會計師事務所合辦 「深根臺灣：推動企業轉型升級，創造財富傳承契機」線上直播說明會。

本次線上說明會共規劃「連結資本市場，協助企業升級」、「全球資產配置之家族傳承與挑戰」及「數位時代來臨：加速企業創新之轉型策略」等主題，讓有意願進入資本市場之家族企業了解企業傳承要點、企業進入資本市場之事前準備作業與IPO之優點及效益。

今年度直到中央流行疫情指揮中心於近期擴大鬆綁生活防疫規範後，櫃買中心始於109年6月與元大證券股份有限公司共同舉辦第一場實體「推動優質企業上櫃座談會」，該座談會吸引多家生技醫療業、半導體及電子業公司高階主管前來參與及討論交流，反應相當熱烈。