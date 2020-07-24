櫃買IPO說明會 一波波

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，櫃買中心尚無法赴海外實地拜訪優質企業，及為降低人員群聚之傳染風險，於疫情嚴峻期間暫緩辦理實地上櫃說明會。

惟為持續推動海內外企業進入臺灣櫃買市場，櫃買中心分別於109年5月及6月與勤業眾信聯合會計師事務所合辦「前進櫃買市場」以及「優質海外企業來台上櫃」等二場次之線上說明會。

內容包括「邁向資本市場─準備重點及應注意事項」、「獨立董事必須懂─論公司治理的強化」、「海外企業來臺第一上櫃─審查重點及建議事項」及「全球戰略布局─ IPO前企業併購規劃」等主題，讓有意願進入櫃買市場之海內外企業瞭解臺灣資本市場之特色及申請上櫃之程序，以利未來可以順利進入資本市場。

另鑒於眾多企業面臨世代交替之關鍵時期，為協助家族企業能適時借重資本市場功能，順利傳承、轉型升級及永續經營，櫃買中心亦於109年6月與安侯建業聯合會計師事務所合辦 「深根臺灣：推動企業轉型升級，創造財富傳承契機」線上直播說明會。

本次線上說明會共規劃「連結資本市場，協助企業升級」、「全球資產配置之家族傳承與挑戰」及「數位時代來臨：加速企業創新之轉型策略」等主題，讓有意願進入資本市場之家族企業了解企業傳承要點、企業進入資本市場之事前準備作業與IPO之優點及效益。

今年度直到中央流行疫情指揮中心於近期擴大鬆綁生活防疫規範後，櫃買中心始於109年6月與元大證券股份有限公司共同舉辦第一場實體「推動優質企業上櫃座談會」，該座談會吸引多家生技醫療業、半導體及電子業公司高階主管前來參與及討論交流，反應相當熱烈。

櫃買中心 資本市場 疫情

延伸閱讀

合一、晶宇股票 23日起預收款券

首檔中國5GETF今掛牌上櫃 規模逾72億元創紀錄

興櫃系統當機 疑硬體異常

興櫃系統當機 櫃買中心：使用異地備援

相關新聞

「託付寶兩大違法疑慮」 金管會不排除處分街口投信

街口託付寶上線爆發爭議，金管會昨指出，託付寶有強調「預期收益率」，已誤導消費者，有違法疑慮，不排除處分街口投信，最重祭出...

避險情緒升溫 債市多頭號角響

美中關係拉警報，市場避險情緒急速升溫，台灣債市吹起多頭號角、債券價格大漲，5年、10年期公債殖利率昨（23）日同步以歷史...

五大銀行新增放款 突破兆元

政府鼓勵台商資金回流建廠、企業資金需求暢旺，中央銀行昨（23）日公布，台灣銀行等五大銀行6月新增放款金額首度突破兆元規模...

台幣高利活儲 年息喊到2％

為開拓消金與財管業務，多家銀行不惜成本，推出新台幣高利活儲方案，年息最高喊到2%，與中央銀行降息後，國營行庫活儲牌告利率...

生技線上論壇 外資力挺

櫃買中心表示，在新型冠狀肺炎蔓延之際，臺灣生技醫療產業表現亮眼，上櫃生技醫療類股覆蓋上中下游，包含從事製藥、新藥研發、醫...

科技抗疫 櫃買視訊招商引資亮眼

受新冠肺炎疫情影響，全球資本市場多暫緩各項交流活動或大型集會。櫃買市場雖也受疫情影響，但考量資本市場為經濟動能之命脈，櫃...

櫃買IPO說明會 一波波

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，櫃買中心尚無法赴海外實地拜訪優質企業，及為降低人員群聚之傳染風險，於疫情嚴峻期間暫緩辦理實地...

股本逾6億上櫃公司 未獲利也可信用交易

金管會修法放寬上櫃公司融資融券審查標準，凡實收資本額6億元以上之上櫃公司開放信用交易，不用再受需獲利的限制門檻。

華銀創一條龍智慧金融服務

疫情使得民眾生活模式大幅度的改變，順應逐漸轉為行動支付的消費習慣，華南銀行提供更多元、方便又快速的金融服務，不僅結合人工...

街口投信董座 又換人

街口託付寶創新點由街口金融科技提供代墊款，讓投資人贖回基金時可以馬上拿到贖回款，金管會建議街口可申請進入沙盒實驗；對街口...

街口胡亦嘉：感覺我被陰了

街口託付寶昨正式被金管會認定有違法疑慮，事件延燒四天，胡亦嘉昨受訪談到與金管會溝通的過程，他憤怒表示，「感覺我被陰了，我...

吸金40小時…託付寶喊停

街口託付寶引發爭議，金管會昨（23）日表示，託付寶有違法疑慮，行銷及商品本身都有問題，金管會已要求街口投信提出說明，不排...

熱門新聞

客庄旅遊券延長至28日改新登記方式 客委會主委道歉

行政院會通過「紓困3.0」追加2100億預算 全數舉債支應

藝Fun券好好玩？孫大千：政府展開個資大數據收集行動

各式加碼補助券 孫大千：史上最大個資大數據收集行動

客庄旅遊券又卡關！客委會發系統公告：測試系統中 暫時不要登錄

農遊券暴買潮！ 農會業績激增 白米、雞蛋、麵條最夯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。