生技線上論壇 外資力挺

櫃買中心表示，在新型冠狀肺炎蔓延之際，臺灣生技醫療產業表現亮眼，上櫃生技醫療類股覆蓋上中下游，包含從事製藥、新藥研發、醫療器材、食品生技、再生醫療及醫療通路等，目前上櫃生技公司已達87家，形成完整的產業聚落。

櫃買中心於109年5月與國泰證券合作，以線上視訊會議方式舉辦「台灣生技與科技產業線上論壇─後疫情時期之投資機會」之海外法人說明會，本次活動邀集大學光、太醫、中裕、泰博、大江等五家生技公司及原相、譜瑞、宜鼎、神盾、精測、是方等六家科技公司，共計11家優質上櫃公司參與，吸引來自42家包含金融集團、資產管理公司及基金公司等外資機構法人。

兩天論壇期間共安排28場次的一對一及一對多會議。本次線上論壇除了參與之外資法人數目眾多外，外資機構分布更突破區域限制，共計有來自香港、新加坡、馬來西亞、上海、倫敦、盧森堡及北歐等地區之外資投資機構熱情參與，也獲得熱烈回響。