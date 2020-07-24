科技抗疫 櫃買視訊招商引資亮眼

受新冠肺炎疫情影響，全球資本市場多暫緩各項交流活動或大型集會。櫃買市場雖也受疫情影響，但考量資本市場為經濟動能之命脈，櫃買中心善用科技軟體，以視訊及線上說明會方式，持續推動海外發行人來台掛牌、吸引海外投資法人來台投資、並辦理多場發行公司業績說明會讓投資人掌握上櫃公司之發展，致力於確保證券市場正常運作。

櫃買中心一直致力於強化資本市場的服務與深度，扶植中小企業成長，多層次市場架構完整，為成功企業的搖籃，目前整體上櫃公司市值已達3.7兆元、興櫃公司市值超過5,000億元，為扶植創新及中小企業最有經驗的交易所。

櫃買次級市場流動性佳，交易透明有效率。櫃買中心身為世界交易所聯合會的一員，在股市成交值與周轉率於全球各國會員中表現出色，另也取得美國證券交易委員會「指定境外證券市場」的認可，代表櫃買市場的監理機制、交易制度的安全性及公平性獲得國際肯定。

今年上半年雖受到新冠肺炎疫情影響，然而臺灣資本市場的表現相較國際其他市場仍佳，櫃買中心長期以來對於增進國際投資人認識我國資本市場努力不懈，截至109年6月底外資持有上櫃股票比重已達20.49%。

為讓海內外投資人在疫情影響下，仍能獲得櫃買市場最完整最正確的訊息，櫃買中心與櫃買家族公司、證券商、會計師事務所等機構合作，改以線上即時直播方式辦理各項業績發表會、說明會及海外論壇等活動，相關活動均獲外界熱烈回響，後續影音資料亦置於櫃買中心網站提供點閱觀看，讓投資人不錯失任何訊息。