科技抗疫 櫃買視訊招商引資亮眼

經濟日報 / 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心辦理「推動優質企業上櫃座談會」。櫃買中心／提供
櫃買中心辦理「推動優質企業上櫃座談會」。櫃買中心／提供

受新冠肺炎疫情影響，全球資本市場多暫緩各項交流活動或大型集會。櫃買市場雖也受疫情影響，但考量資本市場為經濟動能之命脈，櫃買中心善用科技軟體，以視訊及線上說明會方式，持續推動海外發行人來台掛牌、吸引海外投資法人來台投資、並辦理多場發行公司業績說明會讓投資人掌握上櫃公司之發展，致力於確保證券市場正常運作。

櫃買中心一直致力於強化資本市場的服務與深度，扶植中小企業成長，多層次市場架構完整，為成功企業的搖籃，目前整體上櫃公司市值已達3.7兆元、興櫃公司市值超過5,000億元，為扶植創新及中小企業最有經驗的交易所。

櫃買次級市場流動性佳，交易透明有效率。櫃買中心身為世界交易所聯合會的一員，在股市成交值與周轉率於全球各國會員中表現出色，另也取得美國證券交易委員會「指定境外證券市場」的認可，代表櫃買市場的監理機制、交易制度的安全性及公平性獲得國際肯定。

今年上半年雖受到新冠肺炎疫情影響，然而臺灣資本市場的表現相較國際其他市場仍佳，櫃買中心長期以來對於增進國際投資人認識我國資本市場努力不懈，截至109年6月底外資持有上櫃股票比重已達20.49%。

為讓海內外投資人在疫情影響下，仍能獲得櫃買市場最完整最正確的訊息，櫃買中心與櫃買家族公司、證券商、會計師事務所等機構合作，改以線上即時直播方式辦理各項業績發表會、說明會及海外論壇等活動，相關活動均獲外界熱烈回響，後續影音資料亦置於櫃買中心網站提供點閱觀看，讓投資人不錯失任何訊息。

櫃買中心未來亦將視疫情狀況持續規劃與中介機構合作舉辦線上或面對面的宣導說明會，以協助企業順利進入資本市場，並且藉由資本市場的籌資功能及吸引優秀人才等優勢，強化企業的經營體質，提升競爭力，進而達成協助各產業發展的目標。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

櫃買中心 資本市場 疫情

延伸閱讀

新冠肺炎疫情延燒 菲律賓再禁國民海外旅遊

女性領導抗疫表現出色 歐洲央行總裁點名台灣

陸媒批美政客歇斯底里 打「中國牌」轉移抗疫不力民怨

減租捐物 北京台企助力抗疫

相關新聞

「託付寶兩大違法疑慮」 金管會不排除處分街口投信

街口託付寶上線爆發爭議，金管會昨指出，託付寶有強調「預期收益率」，已誤導消費者，有違法疑慮，不排除處分街口投信，最重祭出...

避險情緒升溫 債市多頭號角響

美中關係拉警報，市場避險情緒急速升溫，台灣債市吹起多頭號角、債券價格大漲，5年、10年期公債殖利率昨（23）日同步以歷史...

五大銀行新增放款 突破兆元

政府鼓勵台商資金回流建廠、企業資金需求暢旺，中央銀行昨（23）日公布，台灣銀行等五大銀行6月新增放款金額首度突破兆元規模...

台幣高利活儲 年息喊到2％

為開拓消金與財管業務，多家銀行不惜成本，推出新台幣高利活儲方案，年息最高喊到2%，與中央銀行降息後，國營行庫活儲牌告利率...

生技線上論壇 外資力挺

櫃買中心表示，在新型冠狀肺炎蔓延之際，臺灣生技醫療產業表現亮眼，上櫃生技醫療類股覆蓋上中下游，包含從事製藥、新藥研發、醫...

科技抗疫 櫃買視訊招商引資亮眼

受新冠肺炎疫情影響，全球資本市場多暫緩各項交流活動或大型集會。櫃買市場雖也受疫情影響，但考量資本市場為經濟動能之命脈，櫃...

櫃買IPO說明會 一波波

受新型冠狀病毒肺炎疫情影響，櫃買中心尚無法赴海外實地拜訪優質企業，及為降低人員群聚之傳染風險，於疫情嚴峻期間暫緩辦理實地...

股本逾6億上櫃公司 未獲利也可信用交易

金管會修法放寬上櫃公司融資融券審查標準，凡實收資本額6億元以上之上櫃公司開放信用交易，不用再受需獲利的限制門檻。

華銀創一條龍智慧金融服務

疫情使得民眾生活模式大幅度的改變，順應逐漸轉為行動支付的消費習慣，華南銀行提供更多元、方便又快速的金融服務，不僅結合人工...

街口投信董座 又換人

街口託付寶創新點由街口金融科技提供代墊款，讓投資人贖回基金時可以馬上拿到贖回款，金管會建議街口可申請進入沙盒實驗；對街口...

街口胡亦嘉：感覺我被陰了

街口託付寶昨正式被金管會認定有違法疑慮，事件延燒四天，胡亦嘉昨受訪談到與金管會溝通的過程，他憤怒表示，「感覺我被陰了，我...

吸金40小時…託付寶喊停

街口託付寶引發爭議，金管會昨（23）日表示，託付寶有違法疑慮，行銷及商品本身都有問題，金管會已要求街口投信提出說明，不排...

熱門新聞

客庄旅遊券延長至28日改新登記方式 客委會主委道歉

行政院會通過「紓困3.0」追加2100億預算 全數舉債支應

藝Fun券好好玩？孫大千：政府展開個資大數據收集行動

各式加碼補助券 孫大千：史上最大個資大數據收集行動

客庄旅遊券又卡關！客委會發系統公告：測試系統中 暫時不要登錄

農遊券暴買潮！ 農會業績激增 白米、雞蛋、麵條最夯

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。