科技抗疫 櫃買視訊招商引資亮眼
受新冠肺炎疫情影響，全球資本市場多暫緩各項交流活動或大型集會。櫃買市場雖也受疫情影響，但考量資本市場為經濟動能之命脈，櫃買中心善用科技軟體，以視訊及線上說明會方式，持續推動海外發行人來台掛牌、吸引海外投資法人來台投資、並辦理多場發行公司業績說明會讓投資人掌握上櫃公司之發展，致力於確保證券市場正常運作。
櫃買中心一直致力於強化資本市場的服務與深度，扶植中小企業成長，多層次市場架構完整，為成功企業的搖籃，目前整體上櫃公司市值已達3.7兆元、興櫃公司市值超過5,000億元，為扶植創新及中小企業最有經驗的交易所。
櫃買次級市場流動性佳，交易透明有效率。櫃買中心身為世界交易所聯合會的一員，在股市成交值與周轉率於全球各國會員中表現出色，另也取得美國證券交易委員會「指定境外證券市場」的認可，代表櫃買市場的監理機制、交易制度的安全性及公平性獲得國際肯定。
今年上半年雖受到新冠肺炎疫情影響，然而臺灣資本市場的表現相較國際其他市場仍佳，櫃買中心長期以來對於增進國際投資人認識我國資本市場努力不懈，截至109年6月底外資持有上櫃股票比重已達20.49%。
為讓海內外投資人在疫情影響下，仍能獲得櫃買市場最完整最正確的訊息，櫃買中心與櫃買家族公司、證券商、會計師事務所等機構合作，改以線上即時直播方式辦理各項業績發表會、說明會及海外論壇等活動，相關活動均獲外界熱烈回響，後續影音資料亦置於櫃買中心網站提供點閱觀看，讓投資人不錯失任何訊息。
櫃買中心未來亦將視疫情狀況持續規劃與中介機構合作舉辦線上或面對面的宣導說明會，以協助企業順利進入資本市場，並且藉由資本市場的籌資功能及吸引優秀人才等優勢，強化企業的經營體質，提升競爭力，進而達成協助各產業發展的目標。
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