華銀創一條龍智慧金融服務

經濟日報 / 記者林子桓／台北報導
華南銀行持續守護追夢的初衷，陪伴台灣人民再出發。華銀／提供
華南銀行持續守護追夢的初衷，陪伴台灣人民再出發。華銀／提供

疫情使得民眾生活模式大幅度的改變，順應逐漸轉為行動支付的消費習慣，華南銀行提供更多元、方便又快速的金融服務，不僅結合人工智慧、區塊鏈等創新金融科技，從帳戶管理、理財、理債著手，打造智能理財、智能客服、AI對話式行動銀行等智慧金融服務，並積極推廣線上申辦包括SnY、網路/行動銀行，提供客戶不中斷的金融服務體驗。

華南銀行特別選在原訂為2020年東京奧運開幕日的7月24日，推出全新品牌形象廣告「夢不變篇」紀錄片。
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華銀指出，先前疫情期間，全力協助產業紓困及經濟振興，近期國內疫情逐漸趨緩，為協助提升產業振興動能，該行配合政府政策宣示六大核心產業發展、國際鏈結布局及扶持企業創新及升級轉型政策，舉辦辦理政府兆元振興融資專案說明會，向營業單位宣導相關措施，並於官網建置「公股攜手，兆元振興」專區，提供業務諮詢窗口供客戶洽詢，也成立兆元振興貸款處理小組，由總經理張振芳擔任召集人，除研議推動企業兆元振興貸款業務之策略方向外，並追蹤檢視全行辦理相關貸款的成效。

配合政府推出的振興三倍券，華銀更加碼優惠，民眾除可綁定台灣Pay消費達3,000元，即獲得2,000元回饋金之外，若新卡友於活動期間綁定華南銀行信用卡做為振興三倍券支付工具，符合回饋資格，可享有新卡友500元刷卡金回饋。另外，搭配交通部觀光局安心旅遊方案補助，該行也加碼信用卡國內旅宿行銷活動，讓卡友享有眾多優惠。

此外，華南金持續贊助體操選手李智凱、黃克強和教練林育信。2020年東京奧運因為疫情的影響，被迫延後至2021年舉行，華南金在第一時刻向選手表達關心，並承諾將繼續陪伴選手面對未來的挑戰，繼續贊助訓練經費、激勵獎金、傷害保險，並提供信託及理財服務。

華南金控暨華南銀行董事長張雲鵬表示，不少優秀的國家運動人才受限於高額的訓練成本及現實生活的壓力，無法持續朝夢想前進，這次是台灣體操史上距離奧運殿堂奪金最近的一次，華南金一定不會缺席；同樣受到疫情影響，華南銀行每年舉辦的「小小體操營」活動，考量眾多因素後決定停辦一年，即便如此，華南銀行支持體育活動的熱忱與堅持將不會改變。

華南銀行 疫情 華南金控

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