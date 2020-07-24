街口胡亦嘉：感覺我被陰了

街口託付寶昨正式被金管會認定有違法疑慮，事件延燒四天，胡亦嘉昨受訪談到與金管會溝通的過程，他憤怒表示，「感覺我被陰了，我乖乖的話，金管會就會讓我上線嗎？」

他說，金管會打從一開始就定調不要有這託付寶產品出現，「我當然跟你幹到底」。

「我乖乖地你也不讓我上，那我為何不跟你打一架？搞不好我還真打贏。」

街口從2018年的「儲值享息」到現在的託付寶，共同特徵都是號稱給予固定「收益」，但都被金管會擋下。胡亦嘉表示，當初他開街口支付第一天就想做託付寶，總有一天是要往金融科技的路走，存款是最好的切入點，給人一個穩定的報酬，這就是託付寶。

但他跟金管會多次衝撞，至今似乎還找不到與主管機關的溝通方法。

胡亦嘉直言，「我這個人做事是不惜一切，我沒有這種決心我就不會做。你覺得馬雲、賈伯斯做這些事情有想這麼多嗎？馬雲做支付寶時就已經做好坐牢的打算，先做了再說，我沒有在怕的」。