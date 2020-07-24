吸金40小時…託付寶喊停

街口託付寶引發爭議，金管會昨（23）日表示，託付寶有違法疑慮，行銷及商品本身都有問題，金管會已要求街口投信提出說明，不排除依法對街口開罰；在保管銀行因適法性爭議不收基金申購款情況下，託付寶業務已被迫暫停。

街口集團昨晚發布新聞稿指出，尊重主管機關，前（22日）日起已關閉申購（存入）功能，但為了保障消費者權益，保留贖回（提出）功能。

街口集團表示，已在本周三中午關閉存入功能，扣除中間系統斷線，提供存入功能的時間共40小時，周三中午關閉時，扣除贖回金額，總存款餘額約2.3億元。

街口集團指出，若主管機關對於法規還是無法判定，認為尚有灰色地帶，街口集團願意配合有條件式的運行託付寶服務，如將每人的託付寶餘額設定上限為30萬，或其他條件以解除顧慮。

針對街口託付寶架構爭議，金管會副主委邱淑貞昨天主持金管會例行記者會，提出三點說明。第一，不能保證收益誤導投資人。

第二，金融機構對合作的對象要作盡職調查及瞭解，不能用委外方式就把金融機構責任撇開。第三，金融監理為保護投資人是從總體流程、經濟實質作監理。

邱淑貞說，金融商品交易複雜且多層次，任何以切割方式，讓投資人不清楚或投資人保護有斷點，金管會會從整體觀察交易流程，檢視有無揭露清楚及符合法規保障投資人權益。

金管會對科技創新表示歡迎，但金融監理希望金融業者或與金融科技業者合作，要做到負責任創新。

邱淑貞表示，街口託付寶提供預期收益率1.2%~2.5%吸引民眾投入資金，並提供基金贖回即時付款功能，但該服務仍存在下列疑慮。

包括：投資人是否知悉贖回款項是由街口金科墊款（即投資人向街口金科的借貸款項）、街口金科是否有足夠資金能因應大量贖回，以及當基金淨值低於新台幣6元時，其得公告並通知使用者終止託付寶服務。

投資人的交易資料會在街口金科，街口金科如何做到投資人資料的保護。金融商品的提供者，有責任也有義務向主管機關及投資人充分說明。

基金投資人投資要有風險意識，街口託付寶服務內容對透過電子支付平台投資基金僅強調預期收益率，有誤導消費者之虞。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，託付寶不只保證收益的行銷有問題，商品本身也有問題。

金管會認定託付寶有違法疑慮，未來不排除依投信投顧法規定，對街口投信作出處分，目前正依行政程序，請公司提出說明。

根據投信投顧法第103條及第104條規定，主管機關對投信公司最輕可處警告，最重則可廢止營業許可等。